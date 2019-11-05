الحلبوسي يطلع وفدا امريكيا على مطالب المحتجين ويتحصل على عرض مساعدة بثلاثة

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وفد مجلس النواب الأميركي برئاسة النائب عن الحزب الديمقراطي في واشنطن ورئيس لجنة القوات المسلحة آدم سميث؛ لبحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض رئيس مجلس النواب التطورات السياسية في البلاد، ومطالب المتظاهرين المشروعة، وحزم الإصلاحات التي أقرَّها مجلس النواب، والإجراءات المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وقانون الانتخابات، مؤكدا على ضرورة حماية المتظاهرين وعدم الاعتداء على القوات الأمنية، مع الحفاظ على سلمية التظاهرات، والعمل على إجراء إصلاحات جذرية؛ لتوفير الحياة الكريمة للشعب العراقي.

وناقش اللقاء العلاقات بين بغداد وواشنطن، وضرورة توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الاستثمار لتحقيق فرص تشغيلية للعمالة بين الشباب.

كما بحث جهود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وملاحقة خلاياه، وتحقيق الاستقرار في المدن المحررة، والمساعدة في عودة النازحين إلى مدنهم.

من جهتهم عبَّر رئيس وأعضاء الوفد الأميركي عن استعداد واشنطن لتقديم المزيد من الدعم للعراق سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا، والمحافظة على استقراره ووحدة شعبه وسلامة أراضيه، كما دعا الوفد إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتلبية مطالب المتظاهرين وحمايتهم.