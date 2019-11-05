Posted on by

الحلبوسي يطلع وفدا امريكيا على مطالب المحتجين ويتحصل على عرض مساعدة بثلاثة

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وفد مجلس النواب الأميركي برئاسة النائب عن الحزب الديمقراطي في واشنطن ورئيس لجنة القوات المسلحة آدم سميث؛ لبحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي.
واستعرض رئيس مجلس النواب التطورات السياسية في البلاد، ومطالب المتظاهرين المشروعة، وحزم الإصلاحات التي أقرَّها مجلس النواب، والإجراءات المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وقانون الانتخابات، مؤكدا على ضرورة حماية المتظاهرين وعدم الاعتداء على القوات الأمنية، مع الحفاظ على سلمية التظاهرات، والعمل على إجراء إصلاحات جذرية؛ لتوفير الحياة الكريمة للشعب العراقي.
وناقش اللقاء العلاقات بين بغداد وواشنطن، وضرورة توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الاستثمار لتحقيق فرص تشغيلية للعمالة بين الشباب.
كما بحث جهود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وملاحقة خلاياه، وتحقيق الاستقرار في المدن المحررة، والمساعدة في عودة النازحين إلى مدنهم.
من جهتهم عبَّر رئيس وأعضاء الوفد الأميركي عن استعداد واشنطن لتقديم المزيد من الدعم للعراق سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا، والمحافظة على استقراره ووحدة شعبه وسلامة أراضيه، كما دعا الوفد إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتلبية مطالب المتظاهرين وحمايتهم.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close