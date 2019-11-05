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الرئيس العراقي يبحث مع وفد امريكي دعمم خطط الاصلاحية

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الأحد 3-11-2019 في قصر السلام ببغداد، وفداً من أعضاء مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب عن الحزب الديمقراطي ورئيس لجنة القوات المسلحة آدم سميث.
وجرى، خلال اللقاء، الذي حضره السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير آفاق التعاون المشترك وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، حيث تم التأكيد على دعم الخطط والإجراءات الإصلاحية في العراق لتحقيق مطالب المواطنين من خلال إصلاح المنظومتين السياسية والاقتصادية وتوفير الحياة الحرة الكريمة.
كما جرى مناقشة تطورات الحرب على الإرهاب، واستعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

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