الرافدين يصدر توضيحا بشأن فرض عمولة مالية إضافية على اصحاب مكاتب المنافذ

نفى مصرف الرافدين يوم الاثنين فرض عمولة مالية إضافية على اصحاب مكاتب المنافذ الخاصة لقاء تسلم مبالغهم من قبل فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم ان الأنباء التي يتناقلها البعض حول زيادة مبالغ العمولة الإدارية لاصحاب المنافذ الخاصة لا اساس لها من الصحة .

واشا البيان الى ان العمولة ثابتة ولن تتغير وعلى الموظفين او المتقاعدين او اصحاب المكاتب الخاصة تسلم مستحقاتهم المالية من فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات وذلك لتوفر السيولة المالية الكافية لديها.