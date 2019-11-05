الرفيق رائد فهمي يلتقي الانصار الشيوعيين ويحيي الانتفاضة

التقى الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، مؤخراً، بالأنصار الشيوعيين “البيشمركة”.

وخلال الأجواء الحماسية لدعم انتفاضة الشباب والخلاص من منظومة المحاصصة والفساد، استعرض الرفيق فهمي، في اللقاء الذي عقد على قاعة الصراف في مقر الأندلس للحزب، وسط بغداد، جذور الازمة السياسية التي ولّدها نظام المحاصصة الطائفية، مشيداً بانتفاضة الشباب ودورهم الوطني في احداث التغيير المنشود.

وحيّا الرفيق فهمي، شهداء الانتفاضة ودورهم الباسل، مؤكداً على ضرورة تقديم كافة اشكال الدعم للمتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة في اقامة نظام وطني مدني مستقل يحقق العدالة الاجتماعية للعراقيين من خلال شروع الحكومة الحالية وكخطوة أولية بتقديم استقالتها فوراً.

وأوضح الرفيق سكرتير اللجنة المركزية، أن استقالة الأعضاءالشيوعيين من البرلمان ومجالس المحافظات جاءت تضامنا مع المتظاهرين ودعماً لهم وتعبيراً عن انحياز الشيوعيين المطلق إلى مطالب الشعب في حياة حرة خالية من الاستغلال والتهميش والاقصاء.