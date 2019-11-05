السلطات جنوبي العراق تتوعد من يغلق الطرق المؤدية الى المنشآت النفطية والموانئ

توعدت قيادة عمليات البصرة يوم الاثنين باعتقال المحتجين الذي يقطعون الطرق الى المنشآت الحيوية والموانئ وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.

وقالت القيادة انها “استحصلت الموافقات القانونية من السلطة القضائية باعتقال المتسببين في قطع الطريق المؤدية إلى الموانئ العراقية وحسب المادة الرابعة من قانون الإرهاب وستقوم القوات الأمنية بعمليات دهم وتفتيش والبحث عن المطلوبين والمتسببين بقطع الطريق”.

وفي سياق متصل ذكر قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال أن “القيادة ومنذ اليوم الأول بانطلاق المظاهرات قامت بتأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة بطريقة صحيحة وحضارية ووطنية وذلك إحساسا منا بالمسؤولية تجاه أبنائنا في محافظة البصرة”.

واستدرك القول “لكن عندما تصل الأمور إلى قطع الطريق وخروج بعض المتظاهرين الغير سلميين عن المسار الصحيح للتظاهر ستكون لنا ردة فعل تجاه المتسببين والمتجاوزين والمندسين والخارجين عن القانون ولا نسمح بالتعدي والتأثير على الموارد الاقتصادية للعراق لأنها ملك لجميع العراقيين وليست ملك لشخص معين”.

وكانت شركة نفط البصرة في وقت سابق من اليوم عن استمرار العمل لجميع موظفي الشركة وعدم وجود اي توقف او قطع للطرق المؤدية الى جميع الحقول النفطية.

وناشد وزير الاعمار والاسكان والبلديات بنكين ريكاني يوم الاثنين اهالي محافظة البصرة اقصى جنوب العراق الى الحفاظ على المنشآت النفطية والموانئ خلال الاحتجاجات.

وأغلق آلاف المحتجين كل الطرق المؤدية للميناء. واستخدمت الشرطة يوم السبت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وفتح الطرق المؤدية للميناء ولكنها أخفقت في إجبارهم على المغادرة.