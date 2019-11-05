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الشيعة وحدهم يتحملون المسؤولية

احمد كاظم

عامة الشيعة بكل قومياتهم مسؤولون عن فقرهم و قتلهم للأسباب التالية:

اولا: شاركوا بصياغة الدستور الذي رسّخ المحاصصة و حوّلهم من اكثرية الى اقلية يلعب بها كل من هب و دب.

ثانيا: شاركوا بصياغة قانون الانتخابات الذي رسخ المحاصصة و حولهم من اكثرية الى اقلية يلعب بها كل من هب و دب.

ثالثا: الصبر الطويل على فساد الساسة الشيعة منذ 2003 و لحد الانتفاضة التشرينية المباركة مع ان فسادهم لا يحتاج الى دليل لانهم خانوا الامانة بسبب المال الحرام و الجاه الزائف.

رابعا: صبرهم الطويل على نهب الاخرين لنفطهم بتواطؤ من ساستهم الذين خانوا الامانة بسبب المال الحرام و الجاه الزائف.

خامسا و هو الاهم: حسن نيتهم و طيبتهم و عدم ادراكهم ان وحدة العراق وهمية لان العراق مقسم قوميا و مذهبيا منذ نشأته و سيبقى مقسم.

اضرار وحدة العراق الوهمية على الشيعة:

اولا: نفطهم يهدر على الاخرين ما ادى الى سكنهم بيوت الطين و مدارسهم على الارصفة و حرمانهم من الوظائف و الماء و الدواء و الكهرباء بينما ينعم بذلك الاخرون.

ثانيا: مساهمة الاخرون بدخول داعش و احتضانها و السبب طائفي بحت جاهروا به و قتل الشيعة بالمفخخات منها كارثة الكرادة التي راح ضحيتها المئات من الابرياء.

ثالثا: كارثة سبايكر قتل فيها الالاف من الشباب الشيعة تحت زغاريد النساء و رقص الرجال.

رابعا: اعتصامات الانبار الطائفية شعارها (بغداد عاصمة الرشيد و لا مكان للشيعة المجوس فيها) لا تحتاج الى دليل.

خامسا: قمع الانتفاضة الشعبانية الشيعية التي شهدائها بالألاف و جرحاها بالآلاف بالإضافة الى التهجير خاصة للكرد الفيلية بعد نهب ممتلكاتهم و اموالهم.

سادسا: الانتفاضة التشرينية اقتصرت على اهل الوسط و الجنوب و صمت الاخرين بشماتة مع انها تطالب بالإصلاح و القضاء على الفساد.

شهداء الانتفاضة التشرينية بالمئات و جرحاها بالألاف و لكن الفرق بين الانتفاضتين ان القاتل و الجارح في الانتفاضة التشرينية شيعي (قح) يفتخر بجريمته.

سابعا: اصرار الاخرين على عدم تعديل الدستور و قانون الانتخابات للخلاص من المحاصصة و جاهروا (ان ذلك يضر بمكتسباتهم).

ما ذكر يثبت ان وحدة العراق وهمية و مع ذلك قادة الشيعة الفاسدين منهم رجال الدين على راسهم عمار الحكيم و مقتدى الصدر يجاهرون بوحدة العراق و وحدة العراقيين بوقاحة وصلافة.

الحل:

يا اهل الوسط و الجنوب المنتفضون الشرفاء الشجعان ليكن شعاركم:

اولا: نفطنا لنا كما يجاهر الاخرون بنفطهم لهم بدلا من هدره عليهم.

ثانيا: اقليم الوسط و الجنوب ثم دولة الوسط و الجنوب للحفاظ على ارواحكم الطاهرة من مفخخات الاخرين و لكي لا تتكرر فاجعتا الكرادة و سبايكر.

الرحمة على شهدائنا الابرار و الصبر الجميل لأهلهم و محبيهم و الشفاء العاجل لجرحاهم و القصاص العادل ممن قتلهم و جرحهم و يفتخر بذلك.

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