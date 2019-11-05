العدل تكشف حقيقة نشوب حريق في مبنى الوزارة

نفت وزارة العدل، اليوم الاثنين، نشوب حريق في بنايتها على خلفية اعتصام المتظاهرين على جسر الأحرار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر الجبوري في بيان أن “وزير العدل فاروق أمين الشواني، متواصل مع القوات الامنية وقوة حماية الوزارة للتعرف على الوضع الأمني أولا بأول من أجل الحفاظ على أرواح وأملاك المواطنين”.

وأكد المتحدث الرسمي أن “المتظاهرين احرقوا اطارات بالقرب من مقر الوزارة والذي تناقلته بعض وسائل الاعلام على انه حريق في وزارة العدل”، داعيا الى “اهمية أن تراعي وسائل الإعلام الدقة والموضوعية في نقل المعلومات حفاظا على الأمن العام في البلد وأرواح المواطنين باعتبارها مسؤولية جماعية”.