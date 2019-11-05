الفلسفة انتصار منطقي على العبث

د زهير الخويلدي

” ينبغي أن نتخيل سيزيف سعيدا”

يبدو السؤال عن الحياة هو المطلب الذي يمنح الوجود الإنساني معنى ويقيه من الوقوع في العدم وأن الرضا بالحال والانغماس في السائد والانخراط في المألوف واجترار المكرر ينتج الشعور بالملل ويؤدي إلى الغثيان ويجعل الإنسان يطرح على نفسه الكثير من الإمكانيات الغريبة عن عقله والمداهمة لشعوره.

لقد طرح ألبر كامو السؤال الفلسفي الأبرز: لماذا يشعر المرء بأن حياته فاقدة للمعنى؟ وتفطن إلى أن هذا السؤال الوجودي هو من أكثر الأسئلة الفلسفية خطورة وذلك لارتباطه بالسؤال عن معنى الحياة الإنسانية.

ترجمة:

“هناك مشكلة فلسفية خطيرة واحدة: إنها الانتحار. للحكم على أن الحياة تستحق أو لا تستحق ألم العيش ، هو الإجابة على السؤال الأساسي للفلسفة. أما الباقي ، إذا كان للعالم ثلاثة أبعاد ، إذا كان للعقل تسع أو اثني عشر مقولة ، فسيأتي بعد ذلك. هذه هي الألعاب ؛ يجب علينا أولا الإجابة. وإذا كان هذا صحيحًا ، كما يرغب نيتشه ، فيجب على الفيلسوف، لكي يكون محبوبا، أن يعظ على سبيل المثال ، يدرك المرء أهمية هذه الإجابة ، لأنها ستسبق الإيماءة النهائية. هذه هي البديهيات المحسوسة من القلب ، ولكن يجب تعميقها لجعلها واضحة للفكر.

إذا سألت نفسي كيف أحكم على أن سؤالًا ما أكثر إلحاحًا من سؤال آخر ، فأجبت على أنها الأفعال التي يلتزم بها. لم أر أي شخص يموت من أجل الحجة الأنطولوجية. جاليليو ، التي كانت له حقيقة علمية ذات أهمية ، أختار ماهو الأسهل في العالم حالما تعرضت حياته للخطر. بمعنى من المعاني ، قام بعمل جيّد. هذه الحقيقة لم تكن تستحق التنصيص. سواء كانت الأرض أو الشمس تدور حول بعضهما البعض ، فهذا غير مكترث بعمق. أن نكون صادقين، إنه سؤال عديم الجدوى. من ناحية مغايرة، أرى أن الكثير من الناس يموتون لأنهم يوعون أن الحياة لا تستحق العيش. أرى الآخرين الذين يتم قتلهم بشكل متناقض بسبب الأفكار أو الأوهام التي تمنحهم سببًا للعيش (ما يسمى سبب العيش في الوقت نفسه سبب ممتاز للموت). لذلك أشعر أن معنى الحياة هو أكثر الأسئلة إلحاحًا.”1 والحق أن الحكمة تقتضي التفكير في البقاء أكثر من الاهتمام بالفناء وتغليب إرادة الحياة ومحبة الوجود على إرادة العدم وكراهية البقاء. لكن ماذا تفعل الفلسفة لكي تتصدى للعبث؟ أليس التمرد الذي يعلنه كامو نفسه بشكل فردي على العبودية التي تسرق منه حريته هو أول الخطوات الوجودية للتغلب على اليأس؟ ألا يستمد البشر معنى وجودهم من التحدي الذي يرفعونه في وجه القدر طالما أن شرف سيزف في ذلك هو المحاولة رغم الفشل في كل مرة؟

المرجع:

-Albert Camus, le mythe de Sisyphe, édition Gallimard, 1943,p17.

كاتب فلسفي