الكونغرس يعلن استمرار دعمه للكورد: ترامب ارتكب اخطاءً كثيرة

اعلن الكونغرس الامريكي استمرار دعمه لاقليم كوردستان.

جا ذلك في حديث للصحفيين ادلاه في اربيل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع وفد من الكونغرس الامريكي برئاسة ادم سميث عن الحزب الديمقراطي الامريكي .

وقال سميث، “نحن لا ندعم قرار الرئيس ترامب بسحب القوات الامريكية من سوريا، وفي الكونغرس صوتا ضد القرار، فامريكا دائما تدعم الكورد، ومستمرة بهذا الامر، وترامب اخطاءه كثيرة”.

من جانبه قال بارزاني، “نحن نعد امريكا كحليف وصديق لنا، وهم دعمونا في الحرب ضد داعش، والا ايضا بخاصة مع المخاوف الجدية لتواجد داعش في العراق”.

واضاف، “تباحثنا بهذا الصدد ايضا، كيفية التعاون ضد الارهاب”.