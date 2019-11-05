الى الاخوة المتظاهرين هل لديكم مشروع دولة، ومقال منقول لكن به الكثير من الحقائق،

نعيم الهاشمي الخفاجي

الإخوة المتظاهرين بكم حظ شكلوا حكومة ولاتنتظرون خيرا من برهم صالح والأمم المتحدة يوجهون لكم ضربة مميتة، وضعكم لا يساعد أن عندكم هدف إسقاط نظام وإقامة نظام حكم بديل وأعني متظاهري شيعة العراق، من الأفضل لكم إعلان مشروعكم البديل شكل الحكومة طبيعة النظام واذا كنتم ترغبون بالإصلاح عليكم الضغط على الحكومة لتنفيذ الإصلاحات ويجب إعطائهم مهلة كل شهر اذا مانفذوا الإصلاحات اخرجوا بمظاهرات لإيصال صوتكم، لا أعتقد أنكم أكثر معرفة من أصحاب السترات الصفراء في فرنسا مظاهراتهم تتم في عطلة الاسبوع مظاهراتهم مستمرة منذ شهور، إسقاط الحكومة يستغلها الامريكان ورشاوي الاعراب، بكل الاحوال التدخل الدولي مضر وليس نافع، لو فعلا يوجد عندنا مشروع تهب جماهيرنا وننصب أحد قادتنا العسكر الذين هزموا داعش. لكن ما نراه من مظاهرات استبعد ان يكون لدى التيارات الشيعية الغاضبة مشروع تدبير انقلاب لأنهم ببساطة البيئة الشيعية لا تخرج رجال يطمحون للوصول للحكم، مصادر التنشئة لدى شيعة العراق المؤسسة الدينية والعشيرة، المؤسسة الدينية واضح الامر المرجعية الشيعية بالنجف لاتتبنى فكرة اقامة حكم ديني او غير ديني بل وكيل المرجعية بصلاة الجمعة قالها مرارا نحن سدينا ابوابنا ولم نلتقي بالسياسيين، العشيرة لايوجد طمح لدى شيوخ القبائل الشيعية طموح في العمل السياسي لاقامة مشروع دولة، يقول علماء الاجتماع الثقافة السياسية فهي جزء من الثقافة بمفهومها العام، انها طرق التفكير والشعور والسلوك السياسي الخاص بجامعة ما، الثقافة السياسية هي فرعية تتأثر بالثقافة الاشمل والثقافة الاشمل تؤثر على الثقافة السياسية، فما بالكم اذا كان المكون الشيعي العراقي برجال دينه وشيوخ قبائله يرفضون قيادة انفسهم واقامة دولة لهم او بالقليل حكم مناطقهم، مانراه من مظاهرات حاشدة تفتقد لقيادة تملك مشروع، بل خلال مراقبتي للاحداث وجدت اشخاص مرتبطين بالمخابرات الامريكية امثال استيفن واشخاص تحركهم الاموال الخليجية واشخاص من فئات شيوعية وبعثية طائفية يحركون المظاهرات لتنفيذ اهداف تضر بالدرجة الاولى في المواطن الشيعي قبل غيره، انا مع المتظاهرين لكن بشرط ان يكون هناك مشروع واضح، نريد نعرف من هم قادة المتظاهرين هل هم فعلا لهم تاريخ نضالي مشرف، اقوال لاهلنا الكرام ليس كل مايلمع هو ذهب خالص,

نقترح على المتظاهرين الكرام امريكا وقفت معكم لمحاربة الفساد والمفسدين اطلبوا من الامريكان تسليم اول لص سرق اموالكم وهو ايهم السامرائي؟ اقسم بالله كل أموال الفاسدين موجودة في دبي وواشنطن ولندن ومدريد وفي عواصم أوروبا بل وجدنا استثمارات لبعض السراق وصلت لشراء بارارات اطمئنوا يا سادة يا كرام أموال الفاسدين غير موجودة في بنوك إيران لأن العملة الإيرانية لاقيمة لها و لاتجلب لهم الأرباح المليارية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

ونضع اليكم مقال منقول من صفحة

[11-01, 4:34 PM] سهير ام مصطفى اوتاوا: مس بيل،

تظاهرات2019/10/29

خلي نضحك شويه علينه إحنه الشيعه كمش

تگول مس بيل

المسؤولة بوزارة المستعمرات البريطانة بمذكراتها تقول الشيعي بسيط ساذج…

الشيعي يلطم والسني يحكم..

هذه المذكرات للمس بيل اصبحت قانون للتعامل مع الشيعة فيما بعد….

اقتنعت بهاي العبارة من اشوف مآسي الشيعة يصنع منها الآخر نجوما….

جسر الأئمة و4000شهيد شيعي لكن البطل هو السني عثمان العبيدي الله يرحمه لأن رواية استشهاده مو اكيده محتمل واحد دافعه من الجسر….

مأساة سبايكر 2000شهيد شيعي والبطلة (طوعة العصر) المرأة التكريتية اللي حمت 6أفراد….

تجي للمظاهرات الشيعة بيناتهم الكر والفر وسيد عادل مخبوص خبص والبطل السني الحلبوسي نزع سترته وبكلاواته نزل للشارع. واصلا وياه حمايته مو متظاهرين….

وما اريد ارجع لثورة ال20الشيعة ثاروا على الانگليز والبطل السني نوري السعيد والملك ايضا….

*مس بيل انتي رائعة فعلا🙏…*

نسالكم الدعاء في الحصول على البصيرة لنا ولكم

[11-01, 4:34 PM] سهير ام مصطفى اوتاوا: اليوم ايران بره بره وغدا الشيعة بره بره !

‏الدواعش رجعوا الى الساحات وهذه المرة ساحة التحرير ومحافظات الجنوب بدلا عن الانبار والفلوجة وصلاح الدين !

‏بعد ان تم إلحاق الهزيمة بداعش وحلفاءه المجرمين البعثيين الذين أوغلوا في دماء الشيعة مجددا يعود أنصاره ويعود البعث ليملأ الساحات في بغداد ومحافظات الجنوب الشيعية وترفع ذات المطالَب والشروط والشعارات الطائفية المبطنة والتي رفعت بعد سقوط صدام دون مواربة ، فقد كانت الفلوجة اولى محطاتهم ثم الرمادي وبقية مدن السنية التي كانت خاضعة للبعث ثم القاعدة وبعدهم الدواعش!

اغلب الذين يرفعون الشعارات السياسية ولافتات تعجيزية في المطالَب وسط ساحة التحرير هم انفسهم الذين رفعوا ذات المطالَب في تلك المدن قبل ظهور داعش وقبل احتلال هذا التنظيم الارهابي لمدن العراق الغربية ، واليوم عندما يرفعون شعار ايران بره بره فهم في الحقيقية يستبطنون أمرا آخر وشعار لم تنساه الذاكرة الشيعية الا الاغبياء وهو شعار ” شيعة بره بره” استكمالا لشعارهم الطائفي ابان الانتفاضة الشعبانية بعد دخول دباباتهم محافظات الجنوب وهي تحمل يافطات ” لا شيعة بعد اليوم “!

للوهلة الاولى من يقرء هذا الحديث قد يتبادر الى ذهنه ان منحانا طائفي! والامر ليس كذلك حيث ان المؤامرة التي يجري تنفيذها اليوم اكبر واخطر من سابقتها ومن كل المؤامرات التي نفذت من بعد سقوط صنم احفاد هند حيث وللاسف هناك ثمة أدوات شيعية تشارك فيها عن جهل وغباء!

هزيمة داعش الذراع العسكري لحزب البعث والطائفيين على ايدي ابطال الحشد الشعبي وانتصار المظلومين على الظالمين في هذه المعركة العسكرية تتشابه في مضمونها هزيمة جيش معاوية في معركة صفين هذه المكاسب لم تتبدد الا عندما قبل الجهلة لشعارالخديعة “الاحتكام الى القران”!

هؤلاء الجهلة مارسوا أقصى الضغوطات على امام زمانهم ووصي نبيهم الامام علي ع للقبول بقضية الاحتكام لخديعة الأشعري ومعاوية ورفضوا حديث أمامهم ” انا القران الناطق” فكانت تداعياتها خسارة دنياهم وآخرتهم واستشهاد أمامهم وسرقة مكاسبهم وانتقال الحكم الى الغاصبين وإقصاءهم لمدة اكثر من ١٤٠٠ سنة عن الحكم والمشاركة في صنع القرار السياسي !

‏واليوم التاريخ قد يعيد نفسه وعلى ايدي احفاد هند وبعد هزيمتهم في امرلي وجرف النصر وصلاح الدين والموصل وكل مناطق العراق لجأوا الى خديعة الأشعري برفع شعارات “التحكيم”في الساحات!

معاوية وجنوده هزموا في صفين ولكن تمكنوا من نزع الانتصار من الجهلة في معركة التحكيم وهزموا في معارك القيم ولكن في معارك التجهيل والغدر والخديعة “انتصروا”!

‏واليوم هزموا في معارك نينوى وصلاح الدين والانبار ويسعون للانتصار في ساحة التحرير والمحافظات الجنوبية !

احدى وسائلهم لتحقيق النصر في تلك الساحات هو شعار التجهيل”ايران بره بره ” الذي يتم تعميمه ورفعه يوازي في مضمونه شعار معركة التحكيم والهدف ليس ايران لان هذه الاخيرة في الاساس ليست في السلطة والحكم في العراق بل الهدف هو تحقيق شعار ” شيعة بره بره”.

فهل حقا ايران في العراق حتى يرفع شعار ” ايران بره بره”؟! ام ان الشيعة هم في العراق وهم الأغلبية وهم من يحكم العراق رغم كل مفاسد زعماءهم السياسيين وهم من يتم استهدافهم بمثل ذلك الشعار حتى يتم تحقيق مقاصد احفاد هند وفعلا يتحقق لهم” شيعة بره بره”!

البعثيون والدواعش اليوم وبعد ان عجزوا عسكريا وعبر الارهاب والمذابح والتفجيرات من تحقيق اهدافهم باقصاء مكون الأغلبية والمضطهدين عن الحكم وعن حقوقهم التاريخية يسعون اليوم عبر الخدع ووسائل الحيلة الوصول الى اهدافهم ، شيئا فشيئا بدؤا بتصعيد مطالبهم ورفع سقفها!

ها هم يطالبون بتغيير الدستور بما يناسب ثوب أحفاد هند و وإعادة تشكيل الأجهزة الامنية ليكون مقدمة للوصول الى اهدافهم وحل الجيش وتشكيل جيش اعدوا له نواته وحل الحشد الذي درع العراق ويتدخل الامريكي ليكون سندا لهم كما كان ابان دخول داعش للموصل!

السيناريو يتكرر ولكن هذه المرة عبر ساحات تمثل عقر الدار الشيعي !

‏اوباما لما احتل داعش الموصل طالب الحكومة العراقية بتحقيق تغييرات ترضي الاطراف لتفادي الأزمات ولم يستجيب لطلب العراق بتنفيذ الاتفاقية الاستراتجية ودعمه بالسلاح لمواجهة داعش،

واليوم عندما يحتل البعثيون ودواعشهم الذين خلعوا الزِّي العسكري الارهابي ولبسوا فراء الحمل الوديع واحتلوا الساحات يطالب الامريكي على لسان بمبيو الحكومة العراقية بأصغاء ل” مطالب المتظاهرين “! ويعيد تكرار سيناريو ٢٠١٤ ولكن عبر تلك الساحات لتنفيذ ذات الاهداف!

فهل يتحقق لهم شعار ” شيعة بره بره” وبالتالي إنهاء حكمهم ام يبادر العقلاء والمتصدين باتخاذ قرار حكيم وحازم يوقف السير نحو الكارثة ويقضي على احلام البعثيين والدواعش الجدد عبر القبضة الحديدية في وجه الفتنة الجديدة وسحق الدواعش الجدد ؟!

خالد الطبري