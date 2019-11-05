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بالفيديو…97 عاماً على اكتشاف مقبرة الملك الفرعون الصغير توت عنخ آمون

توت عنخ آمون أحد فراعنة الأسرة الـ18،في الفترة من 1334 إلى 1325 قبل الميلاد، توفي الملك توت عنخ آمون بشكل مفاجئ ودفن في مقبرة لم تكن له، إلا أن اكتشاف هذه المقبرة في أوائل القرن العشرين يعد واحدًا من أهم وأكبر الاكتشافات الفرعونية في العصر الحديث ذلك حسب تقرير بثته قناة الغد

وأضاف التقرير أن المقبرة اكتشفت عندما لوحظ وجود نفق عند مدخل قبر رمسيس الرابع فواصلت بعثة الاستكشاف التنقيب حتى عثرت على تابوت توت عنخ آمون على يد عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر في 5 نوفمبر 1922

وأوضح التقرير أن المقبرة هي المقبرة الوحيدة لملوك مصر القديمة التي وجدت بكامل محتوياتها

وفي 16 فبراير 1923 أصبح عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر أول إنسان تطأ قدمه قبر توت عنخ آمون منذ نحو 3 آلاف عام

مومياء الملك الفرعوني عرضت على الجمهور لأول مرة منذ اكتشافها في الأقصر عام 2010، وبعد ذلك أخذت المقتنيات الثمينة من المقبرة تجوب العالم في جولات ملكية إلى أهم مدن وعواصم العالم
قناة الغد

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