برشلونة يتعثر مجدداً ويتعادل مع سلافيا براج سلبياً بدوري الأبطال

إنتهت المباراة التي جمعت برشلونة الاسباني مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بتعادل الفريقين بنتيجة (0-0).

وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، ورفع فريق سلافيا براغ رصيده إلى نقطتين وبقي الرابع في المجموعة.

إنتهى شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين، بنتيجة 0-0، حيث كان الشوط مُثير مع فرص خطيرة من الجانبين، خاصة من برشلونة، رغم أفضلية الضيوف في اللعب بشكل عام.

ردت العارضة كرة من ميسي، فيما تصدى الحارس كولار لكرة أخرى من النجم الأرجنتيني، كما تصدى لرأسية من جيرارد بيكيه، وكرة خطيرة من سيميدو في بداية المباراة.

في المقابل هدد فريق سلافيا مرمى الفريق الكاتلوني في عدة كرات، وسنحت له عدة فرص من هجمات مرتدة، لو أحسن التعامل معها، لتمكن من الوصول للمرمى.

اما في الشوط الثاني، فقد أقحم فالفيردي الثلاثي روبرتو، وفاتي وراكيتيتش، من أجل تحسين الأداء، ولكن لم يتغير الشيء، حيث بقيت المباراة متوازنة، مع بعض الكرات الخطيرة.

ووصل الفريق التشيكي إلى مناطق فريق برشلونة، وكاد أن يهدد المرمى، لولا إفتقاد لاعبيه للقرار الصحيح، في اللمسة الأخيرة أو قبل الأخيرة.