بريطانيا تبدي استعدادها لمساعدة كوردستان في تنفيذ برنامجها الحكومي

اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال استقباله لوفد المجلس التجاري العراقي البريطاني، الاثنين، ان أحد اهداف حكومته تحويل المجتمع الكوردستاني من مستهلك الى منتج من خلال دعم المنتوج المحلي، فيما اعرب الوفد الضيف عن استعداد الحكومة البريطانية لمساعدة حكومة الاقليم لتنفيذ برنامجها.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة اقليم كوردستان ان بارزاني استقبل اليوم الاثنين، وفد المجلس التجاري العراقي البريطاني برئاسة ممثل رئيس الوزراء البريطاني للشؤون التجارية مع العراق بارونس ايما نيكلسون.

واشار البيان الى الاجتماع شهد التباحث بشأن تطوير العلاقات التجارية بين بريطانيا واقليم كوردستان، مبينا ان نيكلسون اشار الى ان الحكومة البريطانية على استعداد لمساعدة حكومة اقليم كوردستان في تنفيذ برنامجها في مجال تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على مصدر واحد للايرادات.

واضاف ان مسرور بارزاني شدد على ان احد اهداف الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم هو تحويل المجتمع الكوردستاني من مجتمع مستهلك فقط الى مجتمع منتج من خلال تطوير القدرات والامكانيات وايجاد السوق للمنتوجات المحلية.