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تركيا تعلن قتل قيادي كبير بحزب العمال الكوردستاني بعملية في العراق

أفادت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية بتصفية الجيش التركي لمطلوب بارز في “حزب العمال الوكردستاني”، بعملية عسكرية نفذت شمال العراق.
وأوضحت الوكالة، نقلا عن مصادر أمنية، الاثنين، أن قوات من الجيش التركي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات للبلاد، تمكنت من تحييد “مصلح إيكه” خلال عملية جوية في منطقة متينة شمالي العراق.
وأضافت المصادر أن القتيل مدرج على قائمة “النشرة الحمراء” للمطلوبين، وهو معروف بلقب “تكوشر زاغروس” في “حزب العمال الكوردستاني”.
وأشارت الوكالة إلى أن إيكه انضم للمنظمة في التسعينيات، وهو مسؤول عن العديد من العمليات في مناطق شمدينلي وتشوقورجا جنوب شرق تركيا.
وذكرت أن إيكه تدرب على يد قيادي مطلوب على النشرة الحمراء في المنظمة، دوران قالقان، ثم تم تعيينه “مسؤولا ميدانيا لمنطقة متينة”.

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