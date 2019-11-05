تعلموا من مهاتير يا طراطير

حسن الخفاجي

طبيب ترك مهنته في مداواة المرضى، بعدما أيقن ان العلة في بلاده هي ام العلل، فان تمكن من علاجها فانه سيشفي كل فقراء بلده ويقفز معهم من مستنقع الفقر والجهل الى مصاف الامم المتقدمة وكان له ما اراد.

فاز بمنصب رئيس وزراء وطبق على ارض الواقع ما خطط له . ماليزيا خالية من الموارد الطبيعية. استثمر بالإنسان ونجح استثماره .رفع مستوى التعليم واعتمد على استثمار القليل من الموارد، اهتم بالصناعة واعتمد التكنولوجيا وسار بخطين متوازيين معتمدا على ارتفاع مستوى التعليم وحقق قفزات اقتصادية كبيرة دفعت ببلادة لان تكون في المراتب الاولى بين دول اسيا او ما سمي بالنمور الاسياوية.

بعد ان تربعت بلده على القمة ووصل به العمر الى محطاته اعتمد على مساعده وتلميذه في الحزب محمد نجيب تون عبد الرزاق، الذي لم يصن الأمانة وامتهن اللصوصية ،وتراجعت في زمن حكمه مكانة ماليزيا العلمية وتدهور اقتصادها.

عاد الطبيب المسن مهاتير وهو في 92 من العمر وأسس حزبا جديدا ،بعدما أيقن ان حزبه السابق أكله الفساد .فاز بالانتخابات، ومنع تلميذه من السفر وبعد ايّام تم سجنه واستولت الشرطة على مئات الملايين من الدولارات والمجوهرات والذهب المسروقة، وجدوها في دور تابعه له.

اللص محمد عبد الرزاق فرط في صندوق ماليزيا السيادي وأضاع منه ما يقارب اربعة مليارات ونصف دولار. عمل مهاتير على متابعة تلك الاموال واستعادتها. بعد ان عرف مهاتير المساهمين بضياع الاموال وسرقتها وهي دول منها امريكا وسويسرا وسنغافورة وبنوك نشط في ملاحقتهم.اليوم عرض بنك غولدمان ساكس ان يدفع مبلغ ملياري دولار كتسوية رفضها مهاتير وطالب بسبعة مليارات كتعويض.

توعد المالكي والعبادي وعبد المهدي الفاسدين والنتيجة ان مئات المليارات سرقت والحرامية لم يكفوا عن سرقتنا وحكمنا ومن يعترض عليهم يقتلونه.

ابرز خطوات عبد المهدي بمحاربة الفساد بعد التظاهرات هي صدور أوامر قبض بحق اعضاء مجلس محافظة الديوانية!!

تعلموا من مهاتير ياطراطير