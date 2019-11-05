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تقارير: مقتل 13 متظاهر عراقي خلال 24 ساعة

تقارير: مقتل 13 متظاهر عراقي خلال 24 ساعة

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 13 متظاهراً عراقياً خلال الساعات الـ 24 ماضية، في مسعى لإخماد موجة الاحتجاجات من قبل القوات الأمنية، حسب وصفها.

ونقلت ‹رويترز› عن مصادر أمنية وطبية تأكيدها مقتل خمسة أشخاص على الأقل بالرصاص أثناء الليل، أو في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء منهم شخص قتل بالرصاص الحي أثناء دفن آخر قتل قبل بضع ساعات، بعد مقتل ثمانية أشخاص، نهار الاثنين.

وقتل ما يزيد على 260 عراقيا في مظاهرات منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجاً على حكومة يرونها فاسدة وتأتمر بأمر قوى أجنبية على رأسها إيران.

وقتل أغلبهم في الأسبوع الأول من الاحتجاجات عندما أطلق قناصة النار على الحشود من فوق أسطح المباني في بغداد.

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