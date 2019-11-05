خسائر لشركات طيران ايرانية بعد حظر الرحلات الى العراق

قررت السلطات الإيرانية وقفَ إيفاد الزوار الإيرانيين إلى العراق؛ نظرًا للأوضاع الأمنية التي يعيشها حاليًا، واستمرار الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة.

وقال رئيس جمعية شركات الطيران في إيران، مقصود أسعد ساماني، اليوم الإثنين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”مهر“ المحلية، تم قطع العديد من الرحلات الجوية إلى مدن العتبات المقدسة (الأضرحة الشيعية في العراق)، ووقف بعض شركات الطيران تسيير رحلات جوية إلى بغداد والنجف؛ وذلك بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد.

وتضطر بعض شركات الطيران لتسيير رحلات إلى العراق؛ لإعادة المسافرين الذين ينتظرون الطائرات الإيرانية في مطار النجف.

ونوه إلى أنه لا توجد في الوقت الراهن طلبات تسيير رحلات جوية إلى العراق، وأن سبب هذا يعود إلى بيان وزارة الخارجية الإيرانية، والذي دعا المواطنين لتأجيل برامج سفرهم إلى العراق حتى إشعار آخر.

وكشف أن أسعار تذاكر زيارة العتبات المقدسة في العراق شهدت تراجعًا؛ الأمر الذي تسبب في إضرار شركات الطيران، فيما عملت بعض شركات الطيران الإيرانية، منذ يوم أمس، على تقليل أو قطع رحلاتها الجوية إلى العراق“، وفق ما ذكرت وكالة ”مهر“.

وذكر مصدر في بعثة المرشد الإيراني علي خامنئي، أن ”منظمة الحج الإيرانية طلبت من جميع المكاتب إيقاف إيفاد مواكب الزوار إلى العتبات المقدسة في العراق حتى إشعار آخر“.

بدورها، دعت الخارجية الإيرانية في بيان، الثلاثاء الماضي، الرعايا الإيرانيين إلى تأجيل برامج سفرهم إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة، حتى إشعار آخر؛ وذلك نتيجة تصاعد وتيرة الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها عدد من المحافظات العراقية.