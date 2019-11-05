دور هيئة الاتصالات والإعلام العراقية في قمع المظاهرات العراقية ضد الفساد

أُنشئت لجنة الاتصالات والإعلام العراقية كهيئة مستقلة خارجة عن سيطرة أو توجيه الحكومة العراقية في عام 2004 ليقودها مهنيون من أجل تعزيز صناعات الإعلام والاتصالات التي كانت خاضعة لسيطرة نظام ما قبل عام 2003. إن ما حدث هو العكس تمامًا وأن هذه الوكالة كانت تحت سيطرة وسلطة الحكومة منذ تولي دولة القانون السلطة تحت قيادة السيد نوري المالكي في عام 2006. وقد قادت هذه الوكالة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل السيد علي الخويلدي والسيد صفاء ربيع اللذين تربطهما صلة قوية بنوري المالكي ويعيشان في أوروبا. كانوا يعيشون على المساعدات الحكومية قبل عام 2003 لعدم تمكنهم من العثور على وظائف. ينتمي علي الخويلدي وصفاء ربيع إلى حزب الدعوة وسيطر كلاهما على هذه الوكالة الأساسية دون أي خبرة سابقة. لقد تم إعطاؤهم هذه المناصب وفقًا لمصادر معروفة لأنهم على استعداد لتوجيه الرشوة إلى لجنة نوري المالكي الاقتصادية. أغلقت هذه الوكالة محطات التلفزة ومحطات الإذاعة العراقية التي تنتقد الحكومة ، متهمة إياها بجميع أنواع الجرائم الإرهابية الخطيرة.

كشفت مصادر معروفة أن لجنة الاتصالات والإعلام العراقية تلعب دوراً رئيسياً في كبح وسائل الإعلام المستقلة ومحاكمة رجال الإعلام الذين لا يتبعون أجندتهم ، واتباع تعليماتهم وعدم استعدادهم لدفع الرشوة. تلعب هذه الوكالة الآن نشاطًا نشطًا لإغلاق محطات التلفزيون أو الراديو التي تنقل أخبارًا عن الشعب العراقي الذي يتظاهر ضد الظلم والفساد. لم يقتصر الأمر على تولي هذين الرجلين هذه الوكالة دون خبرة فحسب ، بل استفادا من مناصبهما لإثراء أنفسهم لشراء العقارات في المملكة المتحدة ، وتذاكر الطيران من الدرجة الأولى ، والإقامة في فنادق الخمس نجوم. لا توجد طريقة كافية لدفع رواتبهم لأنماط حياتهم في المملكة المتحدة ، ودفع رسوم تعليم أبنائهم في المملكة المتحدة ، والعيش في نمط حياة فخم. تتهمهم ملفاتهم في وكالة مكافحة الفساد بقبول الرشوة والهدايا من كل من محطات التلفزيون والراديو وشركات الاتصالات مثل زين وكورك وآسيا سيل. لقد اتُهموا بالتزوير ، وتوجيه الأموال إلى لجنة نوري المالكي الاقتصادية وإثراء أنفسهم في هذه العملية. نتساءل لماذا تهتم زين بطباعة ونشر كتاب من تأليف الخويدلي! نتساءل أيضًا لماذا سمح علي الخويلدي وصفاء ربيع لشركة زين وكورك بانتهاك جميع لوائح قوانين الاتصالات العراقية. لكي نكون منصفين لهذين الرجلين ، لا يختلفان عن غيرهم من المسؤولين العراقيين الفاسدين ، إلا أنه أتيحت لهم الفرصة للسرقة من وكالة غنية للغاية مع عملاء أثرياء للغاية مثل مشغلي التلفزيون والراديو والاتصالات. ما يجعل هذين الرجلين سيئ السمعة هو أنهما يصليان على الدم العراقي لكبح وسائل الإعلام المستقلة من أجل أن يواصلا السرقة وقبول الرشوة.

نسأل الحكومة العراقية الحالية هل من الممكن ألا يوجد مهنيون مؤهلون متاحون لقيادة هذه الوكالة الحساسة بخلاف رجلين متهمين بالفساد والرشوة وتزوير شهاداتهم ونقص الخبرات؟ لماذا تأتي الحكومات وتذهب لكن هذين الرجلين يظلان في مناصبهما؟ لماذا تلتزم وكالة مكافحة الفساد بصمت ملفاتها رغم إحالتها إليها من قبل مصادر متعددة؟ لماذا يسمح السيد عادل عبد المهدي لهذين الرجلين بالبقاء في هذه الوكالة؟ لماذا لا يتحدث السيد عادل عبد المهدي عن ملفاتهم مع وكالة مكافحة الفساد؟ هل من الممكن أن يغض الطرف عن فسادهم لأنهم يروجون لجدول أعماله؟ أو ربما يقومون بتوجيه ملايين الدولارات إلى لجنته الاقتصادية للدور الذي لعبوه لصالح نوري المالكي. نحن لا نريد أن نتهم بمساعدة الإرهاب ، ولا نريد أن نتهم بالتحريض ، ولا نريد أن نحال إلى قاضي لجنة الاتصالات والإعلام العراقية. أصبح من الواقع أن يحكم قاضي الاتصالات والإعلام العراقي على محطات الإذاعة والتليفزيون ومشغلي الاتصالات والصحفيين بناءً على تعليمات ورغبات علي الخويلدي وصفاء ربيع إلا إذا دفعت الرشوة إليهم. كل ما نطلبه هو العدالة والمساواة والإنصاف واتباع القانون.

لقد سمع العراقيون بما يكفي من الوعود والمبررات الفارغة حول سبب عدم معالجة الفساد. كل ما يطلبه العراقيون هو التوقف عن السرقة والفساد والظلم والرشوة ، وكلها مثال على هذه الوكالة وقادتها علي الخويلدي وصفاء ربيع.

حسام ماجد