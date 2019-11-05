رئاسة كوردستان تكشف نتائج اجتماع بارزاني مع وفد الكونغرس

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أن الإقليم ينظر بعين الاهتمام إلى علاقاته مع الكونغرس الأمريكي، مكرراً التعبير عن شكر وتقدير إقليم كوردستان للولايات المتحدة الأمريكية التي ساندت إقليم كوردستان وساعدته والعراق بصورة خاصة في الحرب ضد الإرهاب وكان لها دور كبير في هزيمة داعش.

وخلال اجتماع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بوفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة عضو الكونغرس الديمقراطي، آدم سميث، وعضوية ثلاثة آخرين من أعضاء الكونغرس، اليوم الاثنين، تم التباحث حول أحدث تطورات الوضع في العراق والتظاهرات الجارية، وسلط الضوءُ على أسبابها ومطالب المتظاهرين، والتوقعات المستقبلية للعملية السياسية والأوضاع الأمنية في العراق.

وفي الاجتماع الذي شارك فيه نائبا رئيس إقليم كوردستان والسفير الأمريكي في العراق ووفدا الجانبين، جرى التطرق إلى التقدم في العلاقات بين أربيل وبغداد والحوار بينهما من أجل حل المشاكل، وأوضاع المناطق المتنازع عليها، ومخاطر عودة داعش للظهور وسبل مواجهتها والدور والمساعدة الأمريكية في هذا المجال.

وفيما يتعلق بمكونات إقليم كوردستان، أكد بارزاني على التعايش وقبول الآخر بين كل المكونات الدينية والقومية، كما سلط الضوء على الإصلاحات في وزارة شؤون البيشمركة وعبر عن الشكر للولايات المتحدة وسائر دول التحالف الدولي التي تساعد إقليم كوردستان في هذا المجال، وعدّ إنجاح هذه العملية من بين المهام الرئيسة لرئاسة إقليم كوردستان وحكومة الإقليم.

وكان تبادل وجهات النظر حول أوضاع المنطقة بصورة عامة والمستجدات في سوريا وأحوال اللاجئين وتدفقهم إلى إقليم كوردستان وأهمية الأمن والاستقرار في المنطقة، محوراً آخر من محاور الاجتماع.