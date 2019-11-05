رحيل القائد الفتحاوي النقابي الكبير محمد محمود أبو الليل (1939 م – 2019 م )

بقلم :- سامي إبراهيم فودة

قال تعالى: “مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا “صدق الله العظيم ..

إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء على سيرة عطرة وذكرى طيبة لرجل من رجالات الوطن وفدائي من مغاوير مقاتلين الثورة الفلسطينية الأخ القائد النقابي المؤسس عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين ونائب الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين وأحد أبرز وأقدم النقابيين الفلسطينيين في الوطن والشتات والذي ساهم في قيام اتحاد النقابات العمالية في قطاع غزه عام ١٩٦٤م…

رحل عنا القائد الفتحاوي الكبير النقابي أبو محمود ليُسدلَ الستار على مشوار حياته النضالي والكفاحي المعمد بالتضحية والعطاء والفداء,تاركًا خلفه إرثاً نضالي ووطني وبصمة خالدة في مسيرة حياته النضالية, ففي رحيلة خسرنا وخسرت فلسطين وعائلته وشعبنا خسارة ثقيلة, فقد وافته المنيّة ظهر يوم الخميس الموافق 31/10/2019م عن عمر يناهز 81 عاماً قضاها بالعمل النقابي والنضالي للدفاع عن حقوق العمال..

ولد القائد الفتحاوي النقابي الكبير محمد محمود علي أبو الليل المكنى بـ” أبو محمود” بتاريخ 1/1/1939 في بلدة بيت دارس في فلسطين المحتلة 1948م التي هجر سكانها منها كباقي العائلات الفلسطينية بقوة السلاح إلى مخيمات اللاجئين, وخرج مع أسرته وهو بعمر التسع سنوات ويذكر بأنه هو الابن الأكبر للعائلة, وقد استقر بهم المطاف في غزة وحالياً هو يسكن في شارع زموا بيت حانون شمال قطاع غزة,

نشأ القائد الفتحاوي النقابي محمد أبو الليل في كنف أسرة فلسطينية متواضعة لاجئة مناضلة محافظة على تقاليد المجتمع الفلسطيني وملتزمة بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف, تزوج وهو بعمر 24 عاماً وأب وله من الابناء ثلاثة أولاد وهم / محمود- عبدالله – ياسر- وثلاثة بنات, تلقى تعليمة الدراسي الابتدائي والإعدادي والثانوية في مدينة غزة بالشجاعية…

محطات مضيئة في حياة القائد الفتحاوي النقابي الكبير:- محمد محمود أبو الليل

– في آخر الخمسينات كان ملاكم وحاز على بطولة غزة في الملاكمة..

– من مؤسسين للحركة النقابية العمالية الفلسطينية 1952م بعد النكبة مع زملائه في الضفة الغربية ومنهم الأخ حسن صالح الخفش من نابلس واحمد اليماني من فلسطينيين لبنان وأحمد أبو عودة “أبو رياض” وله دور بارز في توطيد العلاقات مع الاتحادات العمالية وخاصة بدول ما يسمى الدولة الاشتراكية.

– شارك في المؤتمر العمالي الذي عقد عام ١٩٦٤ وكان خير ممثل لعمال فلسطين في الشتات.

– انضم إلى صفوف حركة فتح في مرحلة الشباب المبكر 1964م وأوكل إليه العمل النقابي للعمال فلسطين منذ عام 1965م

– كان مسؤول عن تأمين السلاح للأخوة المقاتلين في حركة فتح, وعمل معاً إلى جانب كلاً من الأخ أبو علي مصطفى وزهير الوزير والدكتور هشام زمو وكان يشترون السلاح وينقلون إلى الضفة الغربية.

– كان مسؤول عن تشكيل أول نواة للاتحاد العام لعمال فلسطين فرع غزة, حيث تواصل مع الإخوة في فرع الكويت وفرع مصر وسوريا ولبنان والعراق 1967م من اجل ترسيخ قواعد العمل النقابي للعمال فلسطين..

– عمل في حرفة التجارة في عام ١٩٦٢ ليعيل أهله بجانب الدراسة وكان قد فقد أصابعه الخنصر والبنصر في العمل لمخرطة الخياطة..

– أسس نقابة التجارة والبناء وبعدها ذهب إلى مصر لتعزيز النقابة والى سرية والأردن..

– عضو في المجلس الوطني 1969م..

– تم استدعاه إلى الحاكم المصري واعتقل لعدة ايام.

– عمل على سحب البساط من الحزب الشيوعي إلى حركة فتح وقد سافر إلى عدة دول لضم العمل النقابي في فلسطين إلى الدول العربية.

– كان عضو المؤتمر العام الحركي الأول لحركة فتح وواكب بعد ذلك جميع المؤتمرات الحركية العامة حتى وصولاً إلى المؤتمر العام السابع لحركة فتح ولذي اقيم في مدينة بيت لحم بالضفة العربية …

– كان عضو في غالبية المؤتمرات الدولية والعربية التي تهتم بالعمل والعمال ومنها منظمة العمل العربية والمؤتمر الوطني الشعبي وتوحيد المنظمات الشعبية الفلسطينية …

– كان من مؤسسي الاتحاد العام لعمال فلسطين منذ عام 1964م وتولي منصب نائب الامين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين

– ساهم بأن يكون للفلسطينيين لهم دور في الاتحاد الدولي والنقابات العمال العرب من خلال مشاركته الفعالة في المؤتمرات الدولية والعربية التي تمثل فلسطين في كل المحافل التي تحتضن العمل النقابي..

– كان يساعد الطلاب الفلسطينيين في توفير منح دراسية لهم عبر الاتحاد بسب علاقاتهم في اتحادات الدول الأخرى فمنهم ذهب يتعلم في باكستان وبلغاريا والتشيك والجزائر ودول أخرى…

– كان مسؤول الاتحاد العام لعمال فلسطين في غزة قبل وبعد انطلاقة حركة فتح وكان معه كلاً من الإخوة عبد الرحمن درابية ومحمد عدوان ومحمود أبو سبيتة وخالد الحداد بعد احتلال1967م..

– اعتقل من قبل قوات الاحتلال في عام ١٩٦٧,وخضع للتحقيق قاسي ولم يعترف في اقبية التحقيق على أي شيء وتم الإفراج عنه.

– غادر قطاع غزة في 1967م إلى الأردن تم سوريا وتونس ليستقر في خارج الوطن متنقلاً بين الاردن وسوريا لمدة تزيد عن 27 عاما

– أسس اتحاد عمال فلسطين في دمشق وبعد ذلك كانت جهوده إلى تأسيس أفرع باسم الاتحاد في الخارج وقد أسس في ألمانيا واستراليا والسويد واليونان وعدة دول أخرى وتشكوسلوفاكيا وكان نائب الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين …

– في حصار لبنان في عام 1982م تمكن من الخروج بمفرده متوجهاً إلى دولة ليبيا الشقيقة وقد عاد الى مخيمات لبنان ومعه باخرة محملة بالمواد التموينية باسم عمال فلسطين…

– في عام ١٩٨٢ انتقل إلى تونس بسبب الانشقاق و قد ساعد في تأسيس اتحاد الفلاحين..

– عاد إلى ارض الوطن مع قدوم السلطة الفلسطينية في 1994م وعين مستشاراً للرئيس أبو عمار للعمل النقابي بدرجة وكيل وزارة…

نظرة الوداع الأخيرة ..

لرحيل المناضل القائد الوطني النقابي الكبير المرحوم/ محمد محمود أبو الليل

شارك في تشييع جنازة الفقيد محمد أبو الليل كبار الشخصيات القيادية من حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية وألقيت نظرات الوداع الأخيرة عليه من قبل عائلته وأقيمت عليه صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في بيت حانون, ودع جثمانه الطاهر جماهير غفيرة من أبناء شعبنا وسار في موكب جنائزي مهيب خيمت عليه أجواء الحزن إلى مثواه الأخير، حيث ‏وارى الثرى في المقبرة الشرقية وأقيم للمرحوم بيت عزاء في بيت حانون, وقام بتقديم واجب العزاء عامة الناس ورجال الإصلاح والوجهاء والمخاتير وأعيان البلد والشخصيات الوطنية والاعتبارية..

بقلوب ملؤها الحزن والأسى وبالأصالة عن نفسي وعائلتي ومحبيه وأصدقائه أتقدم بخالص العزاء لعائلة الفقيد المرحوم / محمد محمود أبو الليل أبو محمود بهذا المصاب الأليم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أبناءه وذويه وأقاربه وأصدقاءه وعموم عائلة أبو الليل في كل أماكن تواجدهم الصبر والسلوان…

يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ”

وإنا لله وإنا إليه راجعون