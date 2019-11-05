تحية الى من يساند الثورة العراقية

شبان الثوره المدنيه

ميسون نعيم الرومي

لا المالكي اولا العمار – لا المقتدى اولا الهادي

لا الماجد اولا الفياض – لا الخزعلي اولا اعبادي

شعب العراقي اينادي – حره اوأصيله ابلادي

ثورتنه ثوره سلميه – حاطوا بينه اللوگيه

ثورتنه ثوره سلميه

***

من البصره الحد بغداد – ثورتنه ثورة مدنيه

لا للسارق والچذاب – لا مندس اولا احزاب

ثورتنه حره وطنيه – فالتحيا الثوره الشعبيه

ثورتنه ثوره شعبيه – فالتسقط لحزاب الفأويه

ثورتنه ثوره سلميه

***

ابطال التك تك يا احرار – رفعة راس الشعب الثار

بيكم نفخر يا ابرار – انجوم الثوره والانوار

عصابه الحكمت والاشرار- ملينه امن احزاب العار

حاطوا بينه اللوگيه – ثورتنه ثوره شعبيه

ثورتنه ثوره سلميه

***

جيل الثوره يالشجعان – انتوا العزه للأوطان

منكم نتعلم يا شبان – راضينه بيكم لزمان

ثرتوا اوعدلتوا الميزان – عالي اسمكم بالبلدان

لا نفعيه اولا حزبيه – ثورتنه ثورة مدنيه

ثورتنه ثوره سلميه

***

باگونه ابإسمك يادين – باگوا كحلتنه امن العين

اسنين اومرت واسنين – جاعت اطفال اوماكو معين

ليوين او نحمل ليوين – ابطال الهتفت منتفضين

شبان الثوره المدنيه – شبان الثوره العفويه

ثورتنه ثوره سلميه

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الى ثورة تشرين / 2019

ســــــــــــــتوكهولم