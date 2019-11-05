تحية الى من يساند الثورة العراقية
شبان الثوره المدنيه
ميسون نعيم الرومي
لا المالكي اولا العمار – لا المقتدى اولا الهادي
لا الماجد اولا الفياض – لا الخزعلي اولا اعبادي
شعب العراقي اينادي – حره اوأصيله ابلادي
ثورتنه ثوره سلميه – حاطوا بينه اللوگيه
ثورتنه ثوره سلميه
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من البصره الحد بغداد – ثورتنه ثورة مدنيه
لا للسارق والچذاب – لا مندس اولا احزاب
ثورتنه حره وطنيه – فالتحيا الثوره الشعبيه
ثورتنه ثوره شعبيه – فالتسقط لحزاب الفأويه
ثورتنه ثوره سلميه
***
ابطال التك تك يا احرار – رفعة راس الشعب الثار
بيكم نفخر يا ابرار – انجوم الثوره والانوار
عصابه الحكمت والاشرار- ملينه امن احزاب العار
حاطوا بينه اللوگيه – ثورتنه ثوره شعبيه
ثورتنه ثوره سلميه
***
جيل الثوره يالشجعان – انتوا العزه للأوطان
منكم نتعلم يا شبان – راضينه بيكم لزمان
ثرتوا اوعدلتوا الميزان – عالي اسمكم بالبلدان
لا نفعيه اولا حزبيه – ثورتنه ثورة مدنيه
ثورتنه ثوره سلميه
***
باگونه ابإسمك يادين – باگوا كحلتنه امن العين
اسنين اومرت واسنين – جاعت اطفال اوماكو معين
ليوين او نحمل ليوين – ابطال الهتفت منتفضين
شبان الثوره المدنيه – شبان الثوره العفويه
ثورتنه ثوره سلميه
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الى ثورة تشرين / 2019
ســــــــــــــتوكهولم