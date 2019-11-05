شعار برنامج انساني يجب ان يفرض على كل الانظمة السياسية وهو ( الامان, فرصة عمل او ضمان بطالة, حرية ).

_الامان/ بمعناه:

1. اجتماعي/ دون سلاح في المجتمع وقوة للمافيات العسكرية على حياة الانسان, دون فرض عادات وقوانين رجعية على المرأة يفرض حجرها في البيت وتعرضها للتحرش الجنسي.

2. اقتصادي/ بعد الانسان عن العوز والفقر بتوزيع عادل لثروات العراق الهائلة.

3. سياسي/ يمكن للانسان ان يختار ممثليه بحرية مستقلة ويرشح نفسه دون مبالغ هائلة وصفقات حزبية وطائفية او قومية…

_فرصة عمل او ضمان بطالة/ توفير عمل يحمي حياة وكرامة الانسان او توفير راتب شهري محترم يمكن للانسان العيش به دون فقر او عوز.

_ حرية/ اطلاق الحريات عن طريق صيانتها وتنظيمها بقانون يسمح بحرية الاعلام والتعبير عن الرأي وحرية التنظيم والتظاهر والاضراب, اضافة الى اطلاق الحريات الانسانية بكل انواعها دون الاضرار بالغير.

حسام عبد الحسين

بكالوريوس قانون