صحيفة فرنسية: الشعب العراقي يريد حل جميع الأحزاب الدينية

قالت صحيفة لوموند الفرنسية، يوم الثلاثاء، ان الشعب العراقي يطالب بتغيير النظام، ويحتج على الاضطرابات الاقتصادية والفساد على نطاق واسع وعجز الحكومة عن تأمين المواطنين.

وكتبت لوموند في تقرير لها أن “العراقيين يقاتلون من أجل الحرية منذ 2011 حتى الآن. وشهدت ساحة التحرير كساحة رمزية إراقة دماء العديد من المتظاهرين حتى الآن، ولا يعتزم العراقيون إيقاف التظاهرات قبل الوصول إلى الحرية. إنهم لا يطالبون باستقالة عادل عبد المهدي فحسب، بل يريدون أيضاً حل البرلمان وجميع الأحزاب الدينية”.

ووفقًا لصحيفة لوموند، فقد خرج المتظاهرون العراقيون ضد الحكومة وهم يعتقدون أن إيران تدعم المسؤولين العراقيين؛ وهم يعتقدون أن القوات الموالية لإيران حولت الاحتجاجات إلى عنف؛ بل إن بعض شهود العيان يقولون إنه وخلال التظاهرة، رأوا رجالاً يتحدثون الفارسية ويهددون المحتجين بالموت بالإشارة. يقول المحتجون العراقيون إن قاسم سليماني، قائد قوة القدس لقوات الحرس، سافر مؤخراً إلى بغداد لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة من قبل الشعب العراقي.