رسالة موجهة من ابناء الشعب العربي الاهوازي-الاحوازي الى اشقائهم العراقيين الذين يناضلون في الساحات والشوارع من اجل الكرامة والعدالة والحرية. وقد وقع الرسالة، شخصيات سياسية وحقوقية وفنية وادبية من كل الطيف السياسي الاحوازي-الاهوازي، واطلب من الجميع ان ينشروا هذه الرسالة التاريخية في شبكات التواصل الاجتماعي ويرسلوها الى المواقع والقنوات العربية بل واذا ممكن نشرها وقراءتها في ميدان التحرير او في المدن الاخرى المنتفضة في العراق.

نص الرسالة:

عربستان معاك يا عراق

رسالة من أبناء الأحواز الى الشعب العراقي

نخاطبك يا عراق، يا شعب، يا طلاب، يا نساء، يا شباب ويا ثوار: نحن معكم، مع نضالكم، مع ثورتكم المتوهجة الطامحة للعدالة والديمقراطية الحقيقية. نحن نبجل كفاحكم السلمي ضد الأحزاب الطائفية الفاسدة المدعومة من المنظومة الإيرانية الأفسد منها، نظام ولاية الفقيه الشوفيني المعادي لطموحاتكم وطموحات شعبنا العربي الاحوازي.

نحن مع بغداد الرشيد، مع البصرة شقيقة المحمرة ، مع العمارة توأم السوس والخفاجية، مع الناصرية والكوت والديوانية وكربلاء والنجف وكل المدن العراقية المنتفضة.

لقد تلطخت ايادي خامنئي وازلامه بدماء أبناء الشعوب الإيرانية في شوارع عربستان وطهران وكردستان وبلوشستان وحولوا ايران الى سجن سياسي كبير، والان بواسطة عملائهم يخضبون شوارعكم بالدم ليبقى العراق محمية إيرانية، اذ ندين نحن أبناء عربستان بصوت مرتفع تدخلاتهم السافرة في شؤون العراق الداخلية.

نحن واثقون ان ثورتكم ستضع حدا للمشروع الإيراني واطماع نظامه الكهنوتي التوسعي في ارض العراق الشقيق وستحول دون تحويله الى عربستان ثانية ترزح تحت نير الاستعمار الداخلي الفارسي؛ ونرى في الأفق، إثر جهودكم وتضحياتكم، عراقا جديدا مستقلا، ووطنا حرا ديمقراطيا يولد من احشاء الحديد والنار والوجع، عراقا لكل ابناءه دون أي تمييز عرقي أو ديني أو مذهبي. فإلى الامام يا شعب العراق المقدام.

إبراهيم سواري، ناشط حقوقي

أحمد حكيم، ناشط حقوق انسان – استراليا

احمد رحمت العباسي، ناشط سياسي-المانيا

توفيق حمادي، ناشط سياسي وسجين سياسي سابق

جابر احمد، كاتب وباحث

جاسم محمدعلي، ناشط حقوقي

جليل الشرهاني، امين عام حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي

جمعه الياسين الشرهاني، شاعر

حافظ الفاضلي، ناشط سياسي

حكيم الكعبي، رئيس المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الأنسان

خالد موسى، ناشط سياسي و إعلامي

خالق جرفي، ناشط سياسي

دعير حرداني، سجين سياسي سابق

رمضان الناصري، سجين سياسي سابق

عابد(عبد) الشمري، ناشط سياسي

عيسى مهدي فاخر،اعلامي وعضو في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز

غازي مزهر، سجين سياسي سابق وناشط أحوازي

سعيد إسماعيل، اديب

سعيد جلالي، ناشط سياسي

سعيد حميدان، عضو في حركة النضال العربي لتحرير الاحواز

سعيده بني طريف، ناشطة حقوق المرأة

شهلاء دراجي، ناشطة حقوق المرأة

شهيد العموري، شاعر

شيماء سيلاوي، ناشطة حقوق الانسان

صالح نكراوي، ناشط سياسى

طاهر كريم، ناشط سياسي

طه الياسين، نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان

عادل صياحي، ناشط سياسي – استراليا

عارف الأحوازي، فنان

عبدالكريم الدحيمي ناشط حقوق الإنسان – لندن

على فرهود زيدان، ناشط سياسي – استراليا

علي قاطع الأحوازي، رسام ومدير المرصد الأحوازي لحقوق الانسان

علي المرمضي، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية

عماد ناصر (عماد عماد)، اعلامي

عمار تاسائي، روائي

عمر الشريفي، عضو حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي

قُصي الدورقي، عضو حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي

كاظم والي، ناشط حقوق الإنسان

كمال عبدالكريم الطرفي، ناشط سياسي

محمد الحيدري، اعلامي في قناة أحوازنا

محمد عامر الزويدات، شاعر

محمود بشاري الكعبي، ناشط سياسي

منصور الشرهاني، سجين سياسي سابق وناشط سياسي

مُنى سيلاوي، ناشطة سياسية

موسی الموسوي الأحوازي، شاعر

موسى الشريفي، صحفي

ناصر كاظم، ناشط في المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

ناصر عزيز، اعلامي في قناة أحوازنا

ناهي الساعدي، ناشط سياسي

هادي الطرفي، صحفي ومنتج بىامج تلفزيونية

هيثم الجرفي، كاتب وناشط سياسي – استراليا

وجدان عبدالرحمان، عضو حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي

وليد مهاوي، سجين سياسي سابق

ياسر الأسدي، ناشط حقوقي

يوسف السرخی، کاتب

يوسف ياسين عزيزي، كاتب وباحث وصحفي