د. عبد الكريم السوادني

نحن اللذين لدينا وظائف حكومية , ورواتب توصلنا بشكل او بأخر الى رأس الشهر القادم , نحن اللذين تحققت احلامهم بعد جهد جهيد واصبح لدينا بيوتا صغيرة , وسيارات من نوع ( الوارد الخليجي والوارد الامريكي ) نحن اللذين نحمل اجهزة الموبايل باجيالها وماركاتها المختلفة التي نعبئها بالرصيد كلما احتجنا لذلك.. لماذا نحن مع المتظاهرين ؟

هل فكرتم بهذا السؤال ايها السياسيون ؟

هل تريدون معرفة الاسباب ام انكم تعرفونها ولستم قادرين على البوح بها ؟

هل وجدتم مواطنا واحدا حتى وان كان يعمل يعمل معكم في مؤسساتكم , في احزابكم , في حماياتكم يقول انه ضد هذه التظاهرات ؟

( نحن مع التظاهرات , فهي حق كفله الدستور , ونحن مع مطالب المتظاهرين .)

هذا ما قاله علنا كل من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وكل السياسيين والمسؤولين والبرلمانيين اللذين ظهروا من شاشات الفضائيات العراقية بما فيها الفضائيات التابعة لاحزابكم.

اتعرفون لماذا نحن اللذين نملك قوت اليوم وقوت الغد وبعد الغد مع المتظاهرين ؟

لانكم جعلتمونا نعيش في وطن لانعرف فيه عدونا من صديقنا , جميعكم يرفع السلاح وجميعكم يطالب بحصر السلاح بيد الدولة .

لانكم لم تتركوا لنا اي دليل ندافع به عن استقلال الوطن وسيادته .

لانكم جعلتمونا نشعر بعدم وجودنا كمواطنين بسبب عدم انتماءنا لحزب من احزابكم . فأما ان نكون متحزبين او لا نكون ..

لانكم تصرفتم وكأنكم اصحاب فضل علينا , ونظرتم الينا وكأننا مذنبون , لا لشئ , فقط لاننا لم نغادر الوطن مثلما فعلتم , ولا كأننا نحن اللذين تحملنا اوزار الحروب ومصائب الحصار !!

لانكم لم تغادروا نظرية المؤامرة , وبقيتم تعملون عليها , لان مقاليد الحكم وصلت اليكم على طبق من ذهب , فلم تصدقوا ذلك .

لانكم نسيتم تاريخ احزابكم , وشكلتم احزابا جديدة وركضتم وراء غنائم السلطة .

لانكم اعطيتم ما لا تملكون الى من لايستحق , وكأنكم الوحيدون في هذا الوطن الكبير.. تبادلتم المواقع فيما بينكم ولم تضعوا في يوم ما الرجل المناسب في المكان المناسب , وان وضعتموه فأنكم سرعان ماتندمون عليه ..

لانكم بعيدون عنا ونحن بعيدون عنكم , فكلما حاولنا الاقتراب منكم ابتعدنا اكثر بسبب كرهكم لبعضكم ..

لانكم و بعد فوات الاوان اعترفتم بفشلكم في ادراة الدولة , ومع ذلك لم تمنحوا الفرصة لغيركم , وبقيتم تتقاتلون على تحقيق الفشل من خلال تمسككم بالسلطة ..

لانكم من وضع الدستور , ثم اعترض عليه , ثم خالفه علنا وكانت النتيجة التي نحن فيها الان ..

لانكم لم تتمكنوا من تقديم ابسط الخدمات , ولعل الكهرباء وازالة المدارس الطينية وتوفير الماء الصالح للشرب في محافظة البصرة خير دليل على ذلك .

لانكم تظاهرتم بحب واحترام الناس وخاصة الفقراء منهم لكسب اصواتهم في الانتخابات وليس لسبب أخر ..

لانكم اطفأتم الضوء في نهاية النفق , وشيدتم مكانه جدارا كونكريتيا , وكتبتم عليه الطريق مغلق .

ولانكم .. ولانكم .. ولانكم جعلتمونا نحن اللذين نملك قوت اليوم وقوت الغد وبعد الغد نبحث عن وطن .. فكيف لنا لا نقف مع اللذين يريدون وطن .