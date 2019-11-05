(ما حن سنيا على شيعيا قط..وما حن اعجميا على عربيا) (قناة الحدث..وعرض بعثي بجبل احد)

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه حقيقة.. (ما حن سنيا على شيعيا قط.. وما حن اعجميا على عربيا قط.. وما حن كليهما على شروكي قط).. فمتى نصحوا من غفلتنا وسذاجتنا نحن (الشيعة العرب).. لمتى نستمر (جسر) لكل من يريد ان يصعد على رقابنا وليس على حتى اكتافنا فقط.. لمتى نستمر (نتخلى عن هويتنا الحقيقية) لارضاء (الاخرين).. ثم نتباكى لماذا الاخرين سبقونا بالاعمار والنهوض والاستقرار.. متناسيا باننا فرطنا بحقوقنا بما لا يجب ان يفرط به .. في سبيل الاخرين.. واننا رفضنا سبب نهوض المكونات الاخرى.. في وقت كانت في متناول ايدينا..

فضحك علينا (الايرانيين باسم التشيع.. ليحكمون رقابنا بالعراق).. وضحك علينا (السنة باسم القومية العربية.. ليحكمون رقابنا بارض الرافدين ايضا).. (وابتزنا قادة الكورد.. ليشاركون بحكم رقابنا.. واخذ ثرواتنا.. بوقت هم مستقلين بالعافية عليهم باقليم كوردستان).. (وذبحنا السنة.. وفوق ذلك يشاركون بحكم رقابنا ايضا وياخذون حصة من نفطا)..

فمتى نعترف بخصوصيتنا نحن قبل غيرنا كشيعة عرب. مرفوضين ايرانيا لاننا عرب.. ومرفوضين عربيا لاننا شيعة.. متى نستفيد من تجربة الشيعة الاذاريين الذين اسسوا دولتهم جمهورية اذربيجان التي حصنت نفسها من الوقوع بالفخ الايراني، والفخ التركي معا.. لمتى ندرك بان (السني والعجمي) كلاهما يستحقرون وينظرون بنظرة فوقية (للشيعي العربي الشروكي).. وحتى اعترف بذلك .. من تم تسفيرهم لايران بزمن صدام.. بانهم عانوا من النظرة الفوقية من قبل الايرانيين لهم وخاصة لمن اصوله من اهل العمارة.. منبع الشيعة العرب .. بوسط وجنوب..

الا يتعض الشيعة العرب من تاريخهم القريب والبعيد.. وما عاشوه.. لحد اليوم.. فلمدة 1400 سنة.. ومنها تاريخ السنوات الماضية منها القريبة.. تكشف طائفية السنة ضد الشيعة.. بما لا يحتاج الى (دليل).. ولا يأتي مغفل لوكي.. ليدعي بان (من قتلنا ليس السنة)؟؟ ولا نعلم هل اهل زحل. .وسجون العراق تملئ بعشرات الاف الارهابيين من القاعدة وداعش، و100 الف ارهابي من كل جنسيات العالم من اهل السنة.. و من 100 دولة.. جاءوا للعراق متطوعين بتنظيم داعش لقتل الشيعة العرب.. خاصة والشيعة عامة … اضافة لتاريخ 35 سنة من حكم السنة كالبكر وصدام.. وما قبلهما..

ونرسل رسالتنا لقناتي الحدث والعربية.. وهما قنوات خليجية.. (سعودية).. :

هل تعتقدون بان انتفاضة الشيعة العرب بوسط وجنوب ارض الرافدين، ومنها بساحة التحرير ببغداد، جاءت حتى نعيد تسليم رقابنا لمحيط عربي سني اقليمي.. (ونعيد حكم البعث على رقابنا بالعراق)؟؟ فتعرضون وتكررون (لمشبوه.. صعد على جبل احد.. المطعم التركي بساحة التحرير).. (ليتهجم على ايران، ليس لتغولها بالعراق.. بل لاعادة العراق وارجاعه ذليلا لمحيط عربي سني اقليمي طائفي عنصري.. ليتم اخضاع العراقيين وشيعتهم العرب مجددا.. فتريدون استبدال خامنئي الايراني بطغيانه.. بصدام العربي السني بدكتاتوريته)..

وعن اي امة عربية يتحدث هذا البعثي الهوى.. الذي اندس بساحة التحرير وبجبل احد.. (فما خلصنا من امة عربية ببؤسها.. لنقع بغفلة من الزمن بامة ايرانية وامبراطوريتها الحمقى.. بقذارتها وفسادها).. حتى تريدون ارجاعنا للبؤس مجددا.. كحمقى مجددا.. (لنكون مشاريع للموت في سبيل بوابتكم الشرقية ضد ايران.. كما ايران جعلتنا مشاريع للموت في سبيل بوابتها الغربية ضد دول اقليمية عربية).. (فناركم ايه المحيط العربي السني الاقليمي وايران.. تاكل حطبكم.. ) ما لنا وبكم.. اصلا.. متى نعيش مثل الاماراتيين ونتمتع بخيراتنا بعيدا عن صراعتكم ..

ثم الجماهير بساحة التحرير صرخت.. (نريد وطن). . فنحن نفقد (الهوية الوطنية) وليس (القومية او المذهبية).. و(صرخة نريد وطن) لها معاني خطيرة مهمة.. فهي اعتراف:

– الاوطان الاديولوجية الاسلامية (الخلافة الاسلامية، الامة الاسلامية، دولة ولي الفقيه). قد فشلت وكشف زيفها.. وسقطت بحقارتها.. فهي اوطان وهمية.. بل هي لا تعترف اصلا بالوطن.. وتريد باديولوجياتها الصفراء بالعراق جعل العراق مجرد ولاية تابعة للاخرين.. ليتم استحلابها وجعلها ساحة لتصفية حسابات دولية واقليمية لتأمين داخل الدول الاقليمية بنقل صراعاتها للعراق..

– الاوطان الاديولوجية القومية (الوطن العربي) قد فشلت.. وسقطت بخواءها.. فهي اوطان وهمية.. اريد تمرير اديولوجياتها الصفراء بالعراق لاستحلاب خيرات العراق للدول الاقليمية الناطقة بالعربية..

– اوطان سايكيس بيكو.. التي صنعها الاستعمار القديم بخرائطه ببداية القرن الماضي بايادي مصانع سايكيس بيكو.. الانكلو فرنسية بمباركة روسية قيصرية. (قد سقطت) بالقاضية.. وشعوب المنطقة اصبحت تصرخ (نريد وطن).. اي تبحث المكونات كالشيعة العرب عن وطن لها.. بمنطقة اكثريتها من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. وهي المناطق الثائرة اليوم.. بظل استقلال الكورد بكوردستان. .وعدم مبالاة السنة بما يجري بوسط وجنوب.. حيث اولويات السنة .. غير اولويات المكون الشيعي العربي بوسط وجنوب.. فمطالب السنة (باعتصاماتهم قبل سنوات).. تناقض جذريا (مطالب الشيعة العرب بوسط وجنوب).. بتظاهراتهم اليوم.

ونذكر بان (الايرانيين لم يدركون حقيقة الشيعة العرب).. تاريخيا.. ولم يدركون حقيقة صرختهم بالستينات من القرن الماضي .. (شلون ترضه يا زعيم الجمهورية اصير اقليم).. :

فالشيعة العرب خرجوا مظاهرات بزمن الزعيم عبد الكريم قاسم.. رفضا لمصر وجمال عبد الناصر المصري المقبور بشعار وهتافات (شلون ترضه يا زعيم الجمهورية اصير اقليم). . فالمصريين كانوا ايضا مثل الايرانيين اليوم.. يهدفون لجعل العراق مجرد اقليم تابع لمصر باسم الجمهورية العربية المتحدة (مصر وعاصمتها القاهرة).. وزعيمها المقبور (جمال عبد الناصر المصري) .. ودعم المصريين المؤامرات بالعراق واسسوا مليشيات الحرس القومي الفاشية.. برشاشات بور سعيد المصرية السيئة الصيت. .ودعم الانقلابات العسكرية القومية الدموية.. حتى اسقطوا حكم الزعيم قاسم رحمه الله بانقلاب عسكري دموي اسود. . عام 1963 لينفتح باب جهنم على ارض الرافدين بسبب قذارة واطماع المصريين بالعراق وثرواته..

ولم يتعض الايرانيين وايضا طرحوا (دولة ولي الفقيه الاسلامية.. باسم الجمهورية الاسلامية) التي اعتبرت العراق مجرد ولاية تابعة لها.. لينتفض الشيعة العرب بوسط و جنوب ويحرقون اعلام ايران وصور الخميني وخامنئي ويهاجمون قنصلياتها ويستهدفون سفارتها.. واحزابها الاسلامية الرعناء..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم