مجدداً.. محاصرة القنصلية الايرانية في كربلاء

كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن قيام محتجين غاضبين بمحاصرة مبنى القنصلية الايرانية في كربلاء، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وقال المصدر ان متظاهرين قاموا بمحاصرة مبنى القنصلية الايرانية في كربلاء، ورفعوا العلم العراقي عليها.

وتمكنت القوات الامنية في ساعات متقدمة من صباح اليوم الاثنين من فض التظاهرات من امام مبنى القنصلية الايرانية في كربلاء.

وطوق العشرات من المحتجين القنصلية وانزلوا العلم الايراني ورفعوا العلم العراقي بدلا منه، واضرموا النيران في الكتل الكونكريتية المحيطة للبناية.

وبدأ محتجون في عدد من المدن العراقية ذات الغالبية الشيعية بينها العاصمة بغداد يوم الاثنين بتنفيذ اضراب عام بقطع طرق حيوية، ودوائر حكومية في خطوة لزيادة الضغط على السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وعلى الاحزاب والقوى السياسية الحاكمة لتنفيذ مطالب المتظاهرين.