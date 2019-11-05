محافظ اربيل يعلن خطته في انجاز عدد من المشاريع منها تحويل احياء لأسواق

استضاف مجلس محافظة اربيل في جلسة عقدها يوم الاثنين رئيس الحكومة المحلية فرست صوفي للاطلاع على خطة عمله للسنوات المقبلة.

وقال صوفي خلال الاستضافة ان الحكومة المحلية استحصلت موافقة القرض الياباني لإنجاز مشروع استراتيجي جدا مهم وهو تصفية المياه الثقيلة، مبينا ان هذا المشروع تمت موافقة عليه من قبل الحكومة الاتحادية، وخلال المدة المقبلة سيدخل المشروع حيز التنفيذ وخلال العامين المقبلين سيتم انجازه.

واضاف انه تم تخصيص ثلاثة ملايين دور من القرض ذاته لاستبدال انابيب مياه الشرب في اربيل، مشيرا الى ان الحكومة المحلية تسعى لتعويض عدد من الاحياء في مركز المدينة، وصرف تعويض مادي لأهلها لتحويلها الى اسواق تراثية تستقطب السائحين الاجانب، وكذلك القلعة الاثرية ستصبح سوقا كبيرا.

ونوه صوفي الى اعادة تأهيل الطرق التي بحاجة الى تعمير وانهاء مشروع 120 مترا، مردفا بالقول ان مشروع 120 متر سيتم انجازه نهاية العام الحالي.

وتابع رئيس الحكومة المحلية بالقول انه “لدينا نقص في عدد المدارس والمستشفيات وندعو كل من يريد ان يخدم المحافظة ومن له قدرة على ذلك ان يساهم في تشييد مداس ومستشفيات”.