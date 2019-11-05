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مرجع ديني يفتي بحرمة اطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين العراقيين

أفتى المرجع الديني الفقيه قاسم الطائي، بحرمة استخدام الاسلحة المحرمة دوليا بما فيها القنابل المسيلة للدموع التي تؤدي الى قتل المتظاهر او شل جهازه العصبي.

وقال الطائي في فتوى شرعية وزعها مكتبه الإعلامي، اليوم الاثنين، انه “لا يشفع للفاعل كونه مأمورا من مسؤوليه أيا كانوا عربا او كوردا مسلمين او مسيحيين عراقيين او غيرهم سنة او شيعة وأيا كان الآمر وتحت اية صفة كان ويتحمل الفاعل كل التبعات الشرعية في الدنيا والآخرة والتبعات العشائرية”.

ودعا الطائي “بمقاطعة كل من يستخدمها وعدم التعامل معه في اي شأن دنيوي وطرده من اي مجلس وتثبيت اسمه من المنبوذين والملعونين”.

ولقى أكثر من 250 شخصا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات في بغداد وجنوب البلاد في أوائل أكتوبر تشرين الأول بسبب الاستياء من الصعوبات الاقتصادية والفساد.

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