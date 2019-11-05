مسؤول ايراني: اضطرابات العراق ولبنان تستهدف اضعاف جبهة المقاومة

رأى نائب قائد الوحدات الخاصة بالشرطة الايرانية العميد حبيب الله جان نثاري، أن “جبهة المقاومة” تعد “أعظم إنجاز للجمهورية الإسلامية الايرانية”، موضحاً أن سبب الاضطرابات الحالية في العراق ولبنان يهدف الى اضعاف جبهة المقاومة في المنطقة.

وفي مراسم ذكرى 4 نوفمبر (السيطرة على السفارة الامريكية بطهران عام 1979)، قال العميد جان نثاري “ان جبهة المقاومة هي من اكبر انجازات الجمهورية الاسلامية الايرانية”.

وحول عداء اميركا لايران قال العميد جان نثاري “كما أعلن ترامب أن النفط هو سبب التواجد الاميركي في سوريا، يمكن أن نستنتج أن الولايات المتحدة تحاول نهب مواردنا ونفطنا”.

وتطرق العميد جان نثاري الى جميع خيارات اميركا للاطاحة بالثورة الاسلامية، مضيفا أن “أعظم إنجاز للغزو الأميركي والأموال السعودية وسياسات الكيان الصهيوني هو تشكيل جبهة مقاومة”.

واوضح نائب قائد الوحدات الخاصة بالشرطة الايرانية ان الاضطرابات الحالية في العراق ولبنان تستهدف اشعال جبهة المقاومة، مضيفا “تم إنشاء جبهة واحدة من أفغانستان وباكستان وإيران وسوريا ولبنان الى اليمن”.