مكمن الفساد.. في العراق ؟؟.

يعكوب ابونا

الذين حكموا العراق بعد السقوط في 2003 لم يكن لهم اي المام اوخبره في ادارة دفة الحكم ، بل كانوا حفنة من المارقين والفاسدين كل همهم السرقة والاستحواذ على المال العام وترضية اسيادهم في ايران .، استطاعوا هؤلاء الحكام ان ينالوا الحكم بالدبابة الامريكية اولا ومن ثم باسم الديمقراطية وبخبث ودهاء ومكرأستغلوا طيبة العراقيين وعفويتهم و بشعارات ومسميات وتصنيفات براقه صعدوا الى اكتاف الجماهير ، فحكموا بأسم الطائفية والمذهبية والسياسة الدينية بدون ان يقدموا شئ لتلك الجماهير التي انتخبتهم واجلستهم على كراسي الحكم ؟؟ ولكن لانفسهم وحاشيتهم وعصاباتهم عملوا الكثير واستحوذوا على الاكثر.

فاصبحوا اكثر سوءا واجراما وفسادا من منّ سبقهم ، كان لنا صدام واحد اليوم كل واحد منهم في حزب او تجمع اوكتله اوميلشيا اومرجعية اوبرلماني اوزير اومعتوه اومسؤول وووو هو صدام يامروينهي ويحدد ويوعد كسيد مطلق ولا حد يستطيع من رده ؟؟ فماذا نسمي هذه الحالة ؟ اليست حالة سقوط دولة ، والاستمرار بعدم وجود دولة ؟؟؟ هؤلاء مجموعة عصابات تسيطرعلى زمام الامور في العراق ؟؟على هؤلاء يطلق اسم الدولة العميقه لان بيدهم زمام السلطة والقرار ؟؟ مسيطرين بانصارهم واتباعهم وعصاباتهم ومليشياتهم على مفاصل السلطة بعمومها ، فاي اصلاح يتوقع ان يصلحوه هؤلاء ؟؟ فاقد الشئ لا يعطيه ؟؟

رغم انتفاضة الجماهير بوجههم مرة ومرتين بزمن المالكي الفاسد و العبادي الانتهازي ، الا ان بسبب المنافقين الذين ركبوا الموجه اسقطوا تلك الانتفاضات وانتهى كل شئ بدون ان يحققوا المنتفضين شئ ،ولكن هؤلاء المنافقين حققوا لهم المكاسب والامتيازات والمنافع ….

واما انتفاضة اكتوبر 2019 فهي ليست كسابقاتها ، المنتفضون عرفوا كيف يتحرروا من التبعية لهذا اوذاك أصبحوا احرار فوجهوا انتفاضتهم حسب ارادة ومصلحة شعبهم ، فاحتوى الجدل الجماهيري الذي بدأ بشرارة تحول الى الانتفاضة والان يخوض ثورة شعبية عارمه هدفها تغييرالنظام برمته ، تغييرالحكومة لم يبق هدف الثوار وطموحهم ، لان الفساد ليس بالحكومة فقط لان الحكومة وكما تعرفون هي لم تاتي من كوكب اخر بل هي من افرازات الكتل الكبيرة في البرلمان وفق نظام المحاصصة سيئ الصيت ، وهذه القسمة وهذا الاستحقاق يسمونه الاستحقاق الدستوري ، فالدستور يحمي هؤلاء .؟؟ فلايمكن ان يتم اي تغيير او اية حلول ترقيعية كالتي تقدمها الحكومة واجهزتها التنفيذية الا وفق

سياقات دستورية ولان الدستور لا يسمح بمثل هذه الترقيعات ، فتبقى تلك الاهداف حبرا على ورق . فالدستور حجرعثره بطريق الثورة ، فلايمكن هؤلاء ان يحققوا اي انجاز لشعبهم ما دام سلاحهم الدستور ؟ ..

الدليل كل الفاسدين والمشبوهين بعموم البلاد وكل الذين ظهروا على مسرح الاحداث السياسية بعد 2003 يطالبون بتطبيق الدستور والاسترشاد بمرجعيته ، لماذا ؟؟ كلمة حق يراد بها باطل ؟؟ الاسترشاد بالدستور مطلوب بالعالم المتحضر لانه يحمي الشعب من عبث مستغليه الحكام ويحقق للشعب مطاليبه ويحمي كرامته ومصالحه ، الا دستورنا ؟؟ هؤلاء يعرفون كيف صاغوا احكامه ومبادئه ومواده وماهي الالغام والمتفجرات التي وضعوها فيه ضد الشعب ليحمي مصالحهم ويحقق لهم امتيازاتهم ، ؟؟ ..

لانهم ببساطة لو كانوا جادين لتعديل الدستور لعدلوه في 2006 عندما شكلوا لجنة للتعديل استنادا لاحكام المادة 142 من الدستورالتي نصت على اجراءات التعديل،….

واما ان يقوم رئيس الجمهورية بالالتفاف على ثورة شعبنا بحجة الاصلاح وفق الدستور والقانون .؟؟؟ بعد ان اجتمع مع زمرة الفاسدين والحرامية ، التي قامت الثورة من اجل التخلص منهم ، بدلا من ان يقوم رئيس الجمهورية كونه حامي الدستور باحالتهم الى القضاء فهو يستشيرهم ليقترحوا عليه من البديل وفق استحقاقهم الانتخابي والدستوري ؟ اي تطبيق المحاصصة والرجوع الى المربع الاول ؟ فاي غباء هذا ؟؟ الشعب يقدم الدماء ليتخلص من هؤلاء ؟؟. وهم يخططون للبقاء والاستمرا ر بفسادهم واجرامهم .؟؟ هم بوادي والشعب بوادي اخر ؟؟؟…

ورئيس الوزراء عبد المهدي المجرم الملطخه ايديه بدماء الابرياء ، يبين تخوفه من ان استقالته قد تسبب فراغ سياسي ؟؟ حقا ان هذا الطفيلي لا يخجل يقتل شعبه ويدعي بانه خائف على الشعب من فراغ سياسي ؟ لو كنت من الشعب لما كنت تقبل ان تكون رئيس وزراء خلاف القانون ؟؟ لوكنت من الشعب لما قبلت ان ياتوا بك كتل فاسده لتكون اداة طيعه بيدهم وتقتل شعبك لترضيتهم وترضية اسيادهم ؟؟

لا تخاف يا عبد المهدي من الفراغ السياسي ،؟؟ ولكن خاف من قصاص الشعب الذي قتلت ابنائه ..؟ التاريخ يؤكد دائما بان مهما زاد الفاسدين والقتله المجرمين اجرامهم ضد شعبهم الا ان الشعب دائما هوالمنتصر ويؤكد بان امثالكم مكانهم في مزبلة التاريخ .. ؟؟

الشعب مصدرالسلطات ممثليه الشعب اليوم في ساحة التحرير ،؟؟ مشرعي الدستور والقوانيين المحامين في ساحة التحرير ؟؟ الاطباء في ساحة التحرير ؟ المهندسين والفنيين في ساحة التحرير ؟ المعلمين والاساتذه في ساحة التحرير السياسيين والمثقفيين والفنانيين في ساحة التحريروووو .. بمعنى كل الاطياف والاختصاصات المطلوبه وما تحتاجه العملية

السياسية والمسؤولية الادارية والتنفيذية والقانونية والتعليمية والتربوية والخدمية والصحية والفكرية والاعلامية لقيام حكومة انتقالية مستقله تكنوقراط موجودة بساحة التحرير ،فليس هناك اي خوف لفراغ سياسي ، …. الشعب قادر ان يملأ كل فراغ بعزيمة المنتصر ..

الخوف لديكم انتم لانكم تعرفون انكم مطلوبين للشعب بالثار ..

الشعب وضع يده على مكمن الفساد ، وعرف كيف يتخلص من الفاسدين ويحاكمهم ، اولا بايقاف العمل بالدستور كي لا يحتج به احد ، ويحميهم من القصاص؟؟؟ وثانيا بما انكم لازلتم مصرين على الاستمراربالحكم خلاف لارادة الشعب ، فان الشعب سيعلن اقالتكم وحكومتكم الفاسده التي قتلت شعبنا ، وثالثا حل البرلمان منبع الفساد والفاسدين والحرامية وحاميهم ..

الشعب يطالب باسقاط نظام التبعية لايران ، أرحلوا .. لنسترد وطننا وكرامة شعبنا التي سرقتموها … ارحلو.. لقد امتلأ الكيل وفاض…ماذا تنتظرون من بقائكم ؟؟ هل تخططون لقتل الملايين من الثوار لاستمراربقائكم ؟؟ اي جنون هذا الذي تعيشونه انتم ؟؟ الثورة مستمرة والثوار يزدادون بالملايين يوميا بكل المحافظات ، ارحلوا … العصيان المدني بدأ فالويل كل الويل لمن لا يعرف طريق الخلاص ….

المجد والخلود لشهداء شعبنا

يعيش العراق وشعبه وثورته الباسله

يعكوب ابونا ………………. 5 /11 /2019