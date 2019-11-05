نقابة صحفيي كوردستان تحذر من عدم العمل بالقانون رقم 35

اكدت لجنة الدفاع عن حرية الصحافة – نقابة صحفيي كوردستان، الاثنين، انها تلقت قضايا وشكاوى حول عدم عمل المحاكم بالقانون رقم 35 واللجوء لقوانين اخرى في الاقليم والعراق في التعامل مع قضايا الصحفيين والاعلاميين، محذرة من تحول هذا الفعل الى ظاهرة.

وجاء في بيان للنقابة ان لجنة الدفاع عن حرية الصحافة – نقابة صحفيي كوردستان تلقت في الاونة الاخيرة قضايا وشكاوى تفيد بأن المحاكم في الاقليم لا تتعامل بالقانون رقم 35 (قانون نقابة صحفيي كوردستان) وتلجأ الى القوانين الاخرى في الاقليم والعراق لحسم قضايا الصحفيين، مثل قانون سوء استخدام الاجهزة الالكترونية وقوانين العقوبات العراقية.

واشار بيان اللجنة الى ان تكرار هذه الحالات يخلق لدى اللجنة الخشية من ان يصبح هذا الفعل ظاهرة لها مخاطرها على حرية التعبير، وتعرض عمل الصحفيين والمظهر الجميل للاقليم والعملية الديمقراطية للتساؤل.

وطالب البيان الجميع احترام بنود القانون رقم 35 وان تلتزم به المحاكم في التعامل مع قضايا الصحفيين، من اجل ان يسهم الجميع في توفير بيئة هادئة وصحية للاعلام الكوردي.