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هجمات داعش تجبر سكان قرية على اخلائها بالكامل في خانقين

بعد مرور ايام على تعرض قريتهم لهجمات من قبل تنظيم “داعش”، شرع سكان قرية (شفيق) في حدود قضاء خانقين بمحافظة ديالى باخلاء قريتهم.

وقال رئيس المجلس البلدي في قضاء خانقين سمير محمد نور في تصريح صحفي، ان الليالي القليلة الماضية شهدت قيام عناصر تنظيم “داعش” بالهجوم على قرية (شفيق) على ضفاف نهر الوند في حدود قضاء خانقين، مبينا ان اهالي القرية شرعوا اليوم باخلائها.

واضاف نور ان الشهر الماضي تسببت هجمات عناصر تنظيم “داعش” الارهابي على قرية (رمضان كاكيي) الكوردية بقيام اهلها باخلائها بالكامل.

واوضح نور ان الاوضاع الامنية في محيط قضاء خانقين سيئة ولم تستطع القوات الامنية الموجودة في المنطقة السيطرة عليها.

وكان عناصر تنظيم “داعش” ليلة 21 / 10 / 2019 بالهجوم على قرية (شفيق) على ضفاف نهر الوند الامر الذي اسفر عن مقتل شاب في 26 عاما من العمر.

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