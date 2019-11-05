هذه الرسالة من عقلاء القوم مؤيدين لها من داخل العراق ومن خارجه وأنا بدوري انقل لكم ما ورد بتلك الرسالة وارى انها الحل الامثل لانهاء الازمة .

ونرجو إبداء رأيكم وكتابة مقترحاتكم

نص الرسالة………..

الى / جميع الشرائح من العراقيين

مقترح بكفالة للخروج من الأزمة الراهنة في العراق

باسم الشهداء باسم الدماء باسم العراق باسم الإنسانية باسم كل دين ومذهب ومعتقد

إخوتي أخواتي أهلي وأحبتي وسادتي من أول مواطن متظاهر الى كل قانوني وسياسي وإعلامي وسفير أنساني وناشط مجتمع مدني ومرجعيات دينيه استحلفكم بالإنسانية ودماء الشهداء نرجو منكم قراءة هذا المقترح المؤقت حقنا للدماء وتنفيذا لمطالبنا ألحقه وتشكيل لجان من قبل الشارع العراقي للتفاوض…….

هذا الاقتراح لا يخص الشهداء والمعونات نفاوض عليها لاحقا

أما الأمر الذي يخص التظاهرات….

بعد ان قمنا بالتظاهرات السلمية وبدأنا بالإعلان عن مطالبنا

ورغم التحديات التي واجهتها التظاهرات السملية وزج النفوس الضعيفة والمستفيدين من شياطين الإنس من داخل وخارج عراقنا الحبيب

نقترح على اخوتي المتظاهرين

ان نمهل الحكومة مدة 3 أشهر حتى يتبين جدول التغيرات الدستورية والإصلاحات الخدمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من قام بقتل المتظاهرين والقوى الأمنية ومن قام بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة

والشروط واضحة ومنها تعديل الدستور الى ما ينفع الشعب من قبل اختصاصيين قانونيين وأصحاب العلوم السياسية.

والاستعداد لانتخابات مبكرة موعدها شهر آب

والمباشرة بالتعديلات الخدمية من توزيع القطع السكنية وشمول الفقراء بالرواتب التي تليق بهم لا مجرد شيء رمزي

ويكون ذلك مقبول شريطة ان تتكفل المرجعية الرشيدة به ولا نقبل اي تدخل خاجي.

وان اتضح لنا ان هنالك تدخل من قبل إيران او السعودية اوأمريكا ومن المنظمات المشبوه سيكون العكس

نقوم بثورة عسكرية لا سلمية ومن يتصور اننا غير قادرون على ذلك فننصحه ان لا يفكر بهذا الأمر لان إرادة الشعب أقوى من الطغاة.

وأيضا من يفكر بانه سيكون فراغ وغيره حين قيام الثورة فهو واهم لأننا سنعمل على تأسيس الدولة قبل تنصيبها حتى لا تسرق منا ثورتنا ولا يسرق المال العام .

وإما بخصوص من ينتمون للأحزاب لا يغرنكم قول أسيادكم ونعضكم ان تتركوا انتمائكم وكونوا عراقيين حقيقيين وعهدنا منا لم يمسكم منا أذى اذا لم تتعرضوا لنا وفي نفس الوقت يعز علينا ان نحذركم لأنكم أبناء الشعب، وانصحوا قادتكم بالعمل على تحقيق المطالب الشريفة التي كتبناها سلفا وحافظوا على العراق

والله ولي التوفيق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المواطن المتظاهر ليث فائز العطيه (عن عقلاء القوم ) المؤيدين والمناصرين

رسالة الإصلاح.

_________

نسخة منه الى المتظاهرين في جميع محافظاتنا العزيزة

نسخة منة الحقوقيين المتظاهرين العراقيين

نسخة منه الى منظمات المجتمع المدني وسفراء السلام في العراق

نسخة منه الى الاعلام العراقي والإعلاميين المتظاهرين

نسخة منه الى الجهات الحكومية الرسميه

نسخة منه الى السياسيين الشرفاء من احبتنا

ليث فائز العطية