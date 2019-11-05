وزارة الهجرة تطلق صرف الوجبة الثالثة من منحة العودة وشمول 9733 عائلة عائدة

اطلقت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم الوجبة الثالثة من المشمولين بمنحة العودة من النزوح الطارئ والبالغة مليون ونصف المليون دينار لكل عائلة عائدة .

وقــال وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى إن ” الوزارة بـاشـرت اطــلاق صرف الوجبة الثالثة من المشمولين بمنحة العودة في بغداد ومحافظات البلاد” ، مؤكدا أن الوجبة شملت (9733) عائلة عائدة من النزوح الطارئ ومسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة .

ونوه السيد الوزير ان العوائل النازحة المشمولة بالمنحة يمكنها استلام المنحة المالية عن طريق البطاقة الذكية ابتداء من اليوم .

وبين السيد موسى أنه تم نشر أسماء المشمولين بالوجبة الثالثة عبر الموقع الالكتروني للوزارة ، كاشفا عن ان الوجبة شـمـلـت (2590) عائلة في محافظة نينوى و(2393) عائلة في محافظة ديالى فضلا عن شمول (1358) عائلة في محافظة الانبار و(956) عائلة في محافظة صلاح الدين إلى جانب شمول (2412) عائلة في بغداد إضافة إلى (24) عائلة في محافظة كركوك.

قسم الأعلام