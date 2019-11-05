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وزير يوجه مناشدة لأهالي البصرة: أُقبل اياديكم حافظوا على المنشآت النفطية والموانئ

ناشد وزير الاعمار والاسكان والبلديات بنكين ريكاني يوم الاثنين اهالي محافظة البصرة اقصى جنوب العراق الى الحفاظ على المنشآت النفطية والموانئ خلال الاحتجاجات.

وقال ريكاني في رسالة صوتية وجهها اليوم الى اهالي البصرة ان “الاحتجاجات حق مشروع على الحرمان وضعف الاداء وعلى الكثير من الفشل والفساد المستشري في مؤسسات الدولة ودوائرها طيلة السنوات الماضية”.

واضاف “اقبل اياديكم و رؤوسكم حافظوا على منشآتكم الاقتصادية والخدمية والنفطية والموانئ”، مشيرا الى ان “هذه المنشآت شريان الاقتصاد وهي تعكس سمعتكم وسمعة البلد التي من غير الممكن تعريضها للخطر”.

واردف ريكاني ان “هذه السمعة اذا تعرضت الى الخطر سوف تحتاجون الى عشرات السنين لكي تسردوا ثقة الشركات العالمية بالبصرة والاستثمار بالبصرة”.

وتابع الوزير بالقول “ارجوكم ان تمنعوا اي مساس بالشركات النفطية والموانئ وبالخدمات العامة”.

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