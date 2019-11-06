أردوغان: اعتقلنا أرملة البغدادي وشقيقته وصهره في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده اعتقلت أرملة زعيم تنظيم داعش السابق أبوبكر البغدادي وشقيقته وصهره في سوريا.

وقال أردوغان أمام مجموعة من الطلاب في أنقرة اليوم بحسب وكالة “رويترز”: ”أسرنا زوجته.. أُعلن ذلك للمرة الأولى.. لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر“.

وأضاف، إن “الإرهابي هو الشخص الذي يسفك دماء الأبرياء من أجل قضيته المنحرفة دون أن يرف له جفن، وبالتالي فإن المسلم لا يكون إرهابياً”.

وكان مصدر أمني تركي ، قد أفاد أمس الثلاثاء، إن تركيا اعتقلت رسمية عواد، شقيقة زعيم تنظيم داعش السابق، أبوبكر البغدادي، الذي قتلته القوات الأمريكية.

وأضاف المصدر أن شقيقة البغدادي ، ألقي القبض عليها في حملة مداهمة يوم الاثنين، حيث كانت تعيش في أحد “الكرفانات” بشمال غرب سوريا.

مشيراً ، إلى أن رسمية عواد(65 عاما) كانت تعيش في “الكرفان” مع زوجها وخمسة أبناء بالقرب من بلدة إعزاز.

ولا يُعرف سوى القليل عن شقيقة البغدادي الذي قتل في غارة أمريكية في محافظة إدلب ، الشهر الماضي .

وقال مسؤول تركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن من تم اعتقالهم “منجم من الذهب” بالنسبة للمخابرات.

وأضاف أن “ما تعرفه (رسمية) عن داعش يمكن أن يوسع بشكل كبير في فهم التنظيم ويساعد في القبض على المزيد من الأشرار”.