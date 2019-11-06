إيران تنأى بنفسها عن الاوضاع في العراق ولبنان: ما يجري شأن داخلي

عدّ وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي يوم الثلاثاء الامن والاستقرار في العراق ولبنان “رهنا بالدور الايجابي والواعي لشعبي البلدين”.

وقال حاتمي، في تصريح ادلى به خلال اجتماع مع تكتل الولاية في البرلمان الايراني اليوم “إننا نتصور أن التطورات الجارية في العراق ولبنان شؤون داخلية فيهما وينبغي أن تصل الى نتيجة من خلال الدور الايجابي لشعبيهما”.

وأعرب عن امله “بالحفاظ على الاستقرار والامن فيهما باعتماد القانون واحباط مساعي الاجانب في استغلال الاوضاع وزعزعة الامن في هذين البلدين بفضل الدور الايجابي والواعي لشعبيهما”.

ويشهد كل من العراق ولبنان احتجاجات واضطرابات سياسية جراء تردي الواقع الخدمي والمعيشي وتفشي الفساد في هذين البلدين اللذين يخضعان لنفوذ ايراني.