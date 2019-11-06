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ائتلاف الوطنية يتحدث عن “استغلال فرصة” وتعديل جزئي للدستور

رأى ائتلاف الوطنية، الثلاثاء، ان عهد الحوار الوطني قد انتهى نتيجة الرفض المستمر من بعض القوى النافذة، مما ادى الى تعميق السخط الشعبي ضد العملية السياسية البائسة، وذلك تعليقا على دعوات ممثلة الامين العام للامم المتحدة بضرورة وجود حوار وطني.

وشدد الائتلاف في بيان على “ضرورة استغلال الفرصة لاعتماد معايير المواطنة وانهاء التهميش والاقصاء لبناء دولة المواطنة وليس دولة المكونات والطوائف، وتعديل بعض فقرات الدستور في هذا الخصوص”.

وجدد ائتلاف الوطنية “الدعوة لاجراء انتخابات مُبكرة وباشراف الامم المتحدة كأساس للانطلاق نحو تحقيق تلك الاهداف، والغاء ما ترتب عن انتخابات عام 2018 السيئة الصيت”.

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