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اقليم كوردستان لا يرى جدوى من الانتخابات المبكرة في العراق

رأى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء انه لا جدوى من المضي نحو اجراء انتخابات مبكرة في العراق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس برلمان الاقليم ريواز فائق ورئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني وقادة الجهات والقوى السياسية في كوردستان.

وقال بارزاني خلال المؤتمر ان المشكلة لا تتمثل بالمضي نحو اجراء انتخابات مبكرة في العراق حتى لو تم اجراء الانتخابات غدا فان هذا لن يغير من الواقع في شيء فالموجودون حاليا هم نفسهم سيأتون ويتصدرون المشهد السياسي مرة اخرى.

وشدد على ان الاهم من اجراء انتخابات هو عقد اجتماعات صريحة بين الجهات والقوى السياسية في العراق لتشخيص المشاكل وايجاد حلول لها، مبينا ان اي قرار يتم التسرع فيه حاليا سيؤثر على الاوضاع ويجرها نحو الاسوأ.

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