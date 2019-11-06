اكتسبت شهرتها من الاحتجاجات العراقية.. هذه قصة المطعم التركي وسط بغداد

تحول مبنى مهجور، اصطلح على تسميته بين العراقيين بالمطعم التركي، يطل على المنطقة الرئاسية الخضراء في بغداد، إلى حصن ونقطة تجمع المحتجين في العراق منذ الشهر الماضي.

فقد تحصن في طوابقه المحتجون لمنعه من السقوط بيد القوات الأمنية العراقية التي تحاول السيطرة عليه، كونه نقطة تمركز على مجمل متظاهري ساحة التحرير وسط العاصمة.

كما أطلق بعض العراقيين على هذا المبنى الحامي لهم من بطش السلاح تسمية “جبل أحد” ، استعارة من أحد الجبال التاريخية التي لعبت دوراً في معركة أحد الشهيرة بين المسلمين والمشركين. ويعود إنشاء المبنى المؤلف من 14 طابقا إلى ثمانينيات القرن الماضي، إذ أشرفت على بنائه شركة هندية وافتتح في عام 1983. ويحتوي على مرآب سيارات واسع في طوابقه السفلى، وامتلأت طوابقه الأخرى بالمحلات التجارية لتشكل مركز تسوق كبيرا. وأخذ المبنى اسمه من مطعم احتل الطابق الأعلى منه وامتاز بشرفاته التي تقدم منظراً بانورامياً مطلاً على مدينة بغداد، وعرف حينها باسم المطعم التركي.

وقد تعرض المبنى لعمليات قصف عدة في السابق أثرت على هيكله الأساسي وهو قيد الصيانة والتحديث. ومنذ بداية الحراك الشعبي في بداية الشهر المنصرم في العراق، تعج البناية المهجورة باللافتات المؤيدة للاحتجاجات والأعلام العراقية.

وبحسب متظاهرين كانت القوات الأمنية تتخذ من المبنى مقراً أمنياً لها لاستهداف المتظاهرين، وهذا ما حصل في الأيام الأولى للتظاهرات حيث اعتلت قناصة اعلى المبنى وبدأوا بقتل المتظاهرين.

وأشار متظاهر عراقي إلى أنه ينام أحياناً داخل المبنى حيث هناك دعم لوجيستي يُقدم من قبل العوائل المتبرعة بالمال والطعام ومختلف المستلزمات الصحية والأغطية ووسائل النوم ، مضيفاً أنه تم تقسيم المتظاهرين الشباب إلى عدة مجموعات، مجموعة تقف أعلى البناية لمنع منتسبي أجهزة الأمن من عبور جسر الجمهورية ورمي المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع عن قرب، بينما تذهب المجموعة الثانية إلى الراحة لحين انتهاء دور وساعات المجموعة الأولى .