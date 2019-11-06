الاتحاد الكردستاني:الأطراف الكردية أبلغت الرئاسات الثلاث بدعمها حكومة عبد المهدي

أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، عن إبلاغ الأطراف الكردية بالإجماع دعم بقاء حكومة عبد المهدي وتعديل الدستور على ان لا يمس امتيازات وحقوق الكرد.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني إن “اجتماع الرئاسات الثلاث في الإقليم يوم أمس، حضره ممثلين عن جميع الأطراف الكردية والتركمانية والأشورية والأقليات”.

وأضاف أن “الإطراف الكردية بالإجماع أبلغت الرئاسات بأنها مع بقاء حكومة عبد المهدي ودعمها لتنفيذ الإصلاحات “، عازيا الامر الى “عدم القدرة بمجيء حكومة خارج الأحزاب في الوقت الراهن”.

وأوضح انه “تم الاتفاق على تلبية مطالب المتظاهرين من دون اللجوء الى حل الحكومة كونه لا يصب في المصلحة العامة”، لافتا الى ان “طلب تعديل الدستور لا يوجد اي فيتو عليه من الجانب الكردي شريطة عدم المساس بحقوق وامتيازات القومية الكردية”