الحشد الشعبي يوجه بعودة المفسوخة عقودهم فوراً

دعت مديرية الإدارة المركزية في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، المفسوخة عقودهم للعودة الى الخدمة ابتداءً من العاشر من الشهر الجاري.

وذكر بيان للمديرية، “حسب الأمر الديواني المرقم 107 الذي يقتضي عودة المفسوخة عقودهم من وزارة الدفاع والحشد الشعبي، تدعو هيئة الحشد الشعبي الإدارة المركزية جميع المفسوخة عقودهم للعودة إلى العمل في صفوف الحشد اعتبارا من اليوم 10 من الشهر الجاري”.

واضاف ان مراجعة المنتسبين تكون كل حسب مقر لوائه او مديريته السابقة ضمن قواطع العمليات لغرض معرفة التفاصيل وترتيب عملية المباشرة فورا.