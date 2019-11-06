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الحكومة العراقية تلوح بالاستدانة بحال تعطل قطاع النفط

حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، من الحكومة الى الاستدانة مرة اخرى، في حال تعطل قطاع النفط.

وقال عبد المهدي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بحضور المحافظين، انه لا يمكن القبول بالاضراب الوظيفي، مشيرا الى الحاق الضرر بالبلد في حال تطبيق الاضراب.

واضاف عبد المهدي ان المئات من الشركات تحجب عن المجيء الى العراق، بسبب الاوضاع الحالية، لافتا الى ان العراق لا يمكن ان يحقق الاصلاح في التجاوز على القانون.

واشار الى ان العراق مطالب بتسديد ديونه الخارجية، مبينا انه لا يمكن اللجوء للاستدانة مرة اخرى في حال تعطل قطاع النفط.

ولفت الى انه لا بد من اقرار موازنة 2020 سريعا لمنع تعطل موارد القطاعات العامة.

وشدد على ان “بعض المخربين يرتدون ملابس عسكرية لدفع القوات الامنية للاشتباك”، محذرا من ان “ترك البلد دون ادارة مباشرة يدخل البلد في دوامة خطرة”.

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