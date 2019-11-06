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الخارجية: ننسق مع القوات الأمنية لحماية البعثات الدبلوماسية

دعت وزارة الخارجية، الأربعاء، الى ضرورة حماية امن السفارات والبعثات الاجنبية وملاكاتها في العراق.

وذكرت الخارجية في بيان أن “المُتحدّث باسم الوزارة، أحمد الصحّاف، التقى عدداً من مسؤولي الملفات الإعلاميّة في المنظمات والوكالات الدوليّة العاملة في بغداد، وأطلعهم على مُستجدّات الأوضاع بالعراق، وحُزَم الإصلاحات الحكوميّة، وإجراءاتها في حماية المُتظاهِرين، ومراعاة حُقُوق الإنسان”.

وأكد الصحاف، أنّ “وزارة الخارجيّة لم تكن بمنأى عمّا يحدث في الشارع العراقيّ بحسب جهة اختصاصها، وأنّها تُولِي أمن السفارات أهمِّية كبرى، وتعمل بالتنسيق مع السلطات الأمنيّة العراقية لتوفير الأمن، وحماية البعثات، وملاكاتها، وتوفير بيئة مُستقِرّة لعملها”.

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