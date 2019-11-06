العبادي ينتقد الموقف الامريكي الدعم لحكومة عبد المهدي “رغم القتل والانتهاكات”

انتقد زعيم ائتلاف “النصر” رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي يوم الثلاثاء موقف الولايات المتحدة الداعم للحكومة الاتحادية التي يرأسها عادل عبد المهدي، محملا اياها مسؤولية قتل المتظاهرين وانتهاكات حقوق الانسان التي رافقت الاحتجاجات.

وقال العبادي في مقابلة مع محطة “CNN” اليوم، ان “انا بالضد من تدخل أي بلد في شؤوننا سواء أكانت إيران او السعودية او تركيا او امريكا”.

واضاف انه “يجب ان نقف سوية واعتقد في ظل الاوضاع التي تمر بها البلاد، ان العراقيين يصرخون بهذا الامر بشجاعة، واعتقد ان على الاخرين ان يستمعوا لهم”.

وتابع العبادي ان “الموقف الامريكي الان هو داعم لهذه الحكومة الحالية رغم كل هذا القتل وانتهاكات حقوق الانسان و بدلا من القول لنا ما هي الامور التي يجب القيام بها اعتقد انه ينبغي لهم الوقوف مع العراق ويحترموا سيادته.