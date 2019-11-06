العراقُ يُناديكم

أيّها الأخوةُ والأخوات / يا أبناء وطننا الحبيب .

منذ أن انطلقت انتفاضة أهلنا في العراق الحبيب ونحن نُلبي نداء أبناءنا وبناتنا وأخوتنا وأخواتنا من منطلق مسؤولياتنا الوطنية والانسانية تجاه وطن وشعب يئن تحت حكم الظلمة والسرّاق الذين فقدوا بصيرتهم ومُسخت ضمائرهم ولايرون ولايسمعون صوت العقل والمنطق. وراحوا يُقتّلون ويختطفون أبناءنا وبناتنا الأحبة الذين أعلنوا عن انتفاضتهم السلمية ولاغير السلمية بديلا عن حراكهم الوطني نحو تغيير حقيقي لواقعهم المأساوي. وتماديا في غيّ هؤلاء الفاسدين والقتلة المأجورين فقد قاموا أيضا بقطع كل وسائل الاتصال ليستفردوا بالمتظاهرين السلميين كي لايُفتضح خزيهم وعارهم . واستكمالا لنصرة واستغاثة أهلنا في الوطن الحبيب فاننا نوجه نداءنا المخلص هذا للوطنيين الأحرار في مختلف دول العالم من اجل وقفة وطنية تحمل عنوانا واحدا هو ( مسيرة التغيير ) دعما لانتفاضة شعبنا العراقي العزيز. حيث نهيب بالناشطين المستقلين في الولايات المتحدة الامريكية وأوربا صاحبة الثقل المهم في معادلات السياسة الدولية . لتنظيم مسيرة احتجاجية ضد الصمت الدولي على مايجري داخل العراق واستنكارا للجرائم المروعة ضد المتظاهرين السلميين. عنوان المسيرة ( مسيرة التغيير) يُحددُ توقيتها من قبل الناشطين المدنيين ويكون مكان تجمعها امام الكونكرس الأمريكي لتحقيق هدفين مهمين هما لفت أنظار الرأي العام الامريكي على مايجري داخل العراق والضغط على الكونكرس لتشريع قانون عقوبات ضد قادة العملية السياسية وحكومتهم المتورطين في قمع المتظاهرين السلميين والضغط على حكومة عادل عبد المهدي لتلبية مطاليب الشعب المشروعة. كما نُهيب بالجاليات العراقية في أوربا كذلك للقيام بنفس النشاط وامام مقرالاتحاد الأوربي في بروكسل وحسب الدول الأوربية المجاورة لبلجيكا ومسيرة ثالثة في السويد وامام البرلمان السويدي وبمشاركة الجاليات العراقية في الدول المجاورة للسويد أيضا. تذكروا أيها الاخوة والأخوات أننا وبوحدتنا هذه ومسيراتنا هذه سنوصل صوت وصورة الجرائم التي تحدث داخل العراق الحبيب . نحن جميعا نتحمل كامل المسؤلية تجاه أهلنا وأعزتنا . العراق يُناديكم فهل من مُجيب؟

المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية للتغيير في العراق.

حفظ الله العراق وأهله.

5-11-2019