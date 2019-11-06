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ايران ترد على حادث قنصليتها في كربلاء: على العراق اتخاذ اجراءات

دعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، الثلاثاء، رداً على حادث الاعتداء على القنصلية الايرانية في مدينة كربلاء، السلطات العراقية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز التدابير الامنية لحماية الاماكن الدبلوماسية الايرانية في العراق.

وأدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، رداً على سؤال حول حادث الاعتداء على القنصلية الايرانية في كربلاء والاجراءات التي اتخذتها الخارجية الايرانية فيما يتعلق بالتدابير الامنية لحماية الممثليات الايرانية في العراق، مثل هذه الاعتداءات، وقال ان “الجمهورية الاسلامية الايرانية نقلت للدولة المضيفة مخاوفها عبر القنوات السياسية وتاكيداتها اللازمة فيما يتعلق بضرورة توفير الامن للاماكن الدبلوماسية والقنصلية الايرانية في العراق في اطار المقررات والمعاهدات الدولية وطالبت باتخاذ الاجراءات اللازمة وتعزيز التدابير لحماية الاماكن الدبلوماسية الايرانية في العراق”.

وكانت الخارجية العراقية قد ادانت مهاجمة القنصلية الايرانية في كربلاء واكدت ان البعثات الدبلوماسية “خط أحمر” بالنسبة لبغداد .

وشددت في بيان اصدرته ان المسؤولين الامنيين قاموا بالاجراءات اللازمة من اجل توفير الامن للبعثات الدبلوماسية والحؤول دون وقوع اي ضرر.

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