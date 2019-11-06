بارزاني: عراق ما قبل اكتوبر يختلف عما بعده والشعب سئم من النظام الحالي

عدّ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء العراق قد دخل مرحلة جديدة بعد انطلاق التظاهرات في اوائل شهر اكتوبر الماضي، مبينا ان الشعب العراقي سئم نظام الحكم الحالي القائم على المحاصصة.

وقال بارزاني خلال استضافته في ملتقى “ميرا” المنعقد في اربيل إن “ما يحدث في بغداد والمدن الاخرى في العراق له تأثير في جانب من الجوانب على اقليم كوردستان”، مردفا بالقول ان “المتظاهرين يمثلون جيلا جديدا يتراوح عمره من 15 – 25 عاما لم يشهدوا عهد صدام حسين، ولا يتذكرون الاجتياح الامريكي للعراق”.

ونوه الى ان “هذه التظاهرات تمثل مطالب العراقيين الذين هم اصبحوا بلا امل ويجهلون مصير البلد الى اين يتجه، ويرون انهم جديرون بمعيشة لائقة وهم كذلك”.

واشار بارزاني الى انه سابقا كنا نتحدث عن عراق ما قبل 2003 وعراق ما بعده واليوم نتحدث عن عراق ما قبل اكتوبر وعراق ما بعد اكتوبر”، مضيفا ان “عراق ما بعد اكتوبر عراق جديد، وقد اوصل الشعب صوته بانه سئم من الشعارات والوعود ويريد تحسين واقعه المعيشي والخدمي”.

وقال رئيس الاقليم ان “مطالب المتظاهرين مشروعة وينبغي ان ندرك بأن شخصا واحد لا يتحمل مسؤولية المشاكل القائمة وحده بل القوى والاحزاب السياسية، والحكومات التي تلت عام 2003 هي من تتحمل المسؤولية”، موضحا ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لا يملك عصا سحرية لحل المشاكل”.

واكد ان “الشعب العراقي سئم من النظام السياسي الحالي في العراق القائم على المحاصصة”، مشددا على ان “المضي بإجراء الانتخابات المبكرة، وتعديل الدستور ليست مجدية لحل المشاكل الحالية لذا ينبغي ان نعقد اجتماعا للقوى كافة في العراق ونتباحث بشأن اعادة النظر بالنظام القائم للحكم في العراق وخاصة بما يتعلق بالقطاع الاقتصادي”.