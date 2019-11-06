بارزاني يعلن دعم اقليم كوردستان للعراق للخروج من “المحنة”

اعلن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء عن بذل الاقليم الجهود من اجل اخراج العراق من الازمة الحالية التي يعيشها على وقع الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس برلمان الاقليم ريواز فائق ورئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني وقادة الجهات والقوى السياسية في كوردستان.

وقال بارزاني خلال المؤتمر “عقدنا اجتماعا مهم بشأن الاوضاع التي يشهدها العراق، وجميعنا متفقون على دعم الحقوق المشروعة التي يطالب بها المتظاهرون والمتمثلة بالخدمات والشفافية”.

واضاف انه من المهم ان يكون لاقليم كوردستان موقفه الموحد ازاء الاوضاع في العراق بأن يدعم القوى السياسية كافة في العراق في ظل هذه الظروف فنحن جميعنا مسؤولون عن اوضاع العراق وكل حسب موقعه”، مردفا بالقول انه نبذل الجهود في دعم العراق وشعبه للخروج من هذه المحنة وندعم الخطوات الاصلاحية التي شرعت بها الحكومة العراقية ونطالب بالاسراع في ادخالها حيز التنفيذ”.

وعن تعديل الدستور قال بارزاني “القوى السياسية الكوردستانية التي كان لها دور في كتابة الدستور اكدوا دعمهم على المضي بالعراق نحو الافضل، وكذلك اكدوا دعمهم للخطوات الاصلاحية للحكومة العراقية”، لافتا الى انه “نرى ان تعديل الدستور يعين ان يكون في اجواء مستقرة، ونحن ندعم التعديلات التي تصب في مصلحة المتظاهرين في تحسين واقعهم المعيشي والخدمي”.

وتابع رئيس الاقليم بالقول “سياستنا في اقليم كوردستان هو دعم خطوات الاصلاح وان يمضي العراق نحو المزيد من الاصلاحات وتحسي المعيشة والخدمات”، مؤكدا انه “لا يمكن لأي احد ان يعالج المشاكل المتراكمة في العراق في عام واحد فقط”.